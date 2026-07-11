Αναζωπυρώνεται το αίτημα για ασφαλή δρόμους: νέος τραυματισμός στο Γαϊτάνι–Τσιλιβί

Η δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» προειδοποιεί για τη συνεχιζόμενη επικινδυνότητα στον πολυσύχναστο άξονα Γαϊτάνι–Τσιλιβί και ζητά άμεσες, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συντήρησης.

Επανειλημμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο ανησυχούν κατοίκους και τοπικούς φορείς

Νέα ανησυχία προκαλεί στη Ζάκυνθο η κατάσταση του δρόμου Γαϊτάνι – Τσιλιβί, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο», πριν από λίγες ημέρες τραυματίστηκε άλλος ένας συμπολίτης στο ίδιο σημείο. Η παράταξη επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για ένα χρόνιο και γενικευμένο πρόβλημα που αφορά την ποιότητα του οδοστρώματος και την ασφάλεια των διερχόμενων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι φθορές περιλαμβάνουν λακκούβες, κακοτεχνίες και ανωμαλίες, αποτέλεσμα πρόχειρων ή ημιτελών παρεμβάσεων μετά από τεχνικές εργασίες. Η παράταξη καλεί τη δημοτική αρχή να προχωρήσει σε ολοκληρωμένες επισκευές και σε συνολικό σχέδιο συντήρησης του επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου.

Σημεία με προβλήματα : Γαϊτάνι–Τσιλιβί, Λιθακιά, Άγιος Λέων.

: Γαϊτάνι–Τσιλιβί, Λιθακιά, Άγιος Λέων. Κύρια αιτήματα : άμεση και ποιοτική αποκατάσταση, ολοκληρωμένα έργα συντήρησης, διαφάνεια στην υλοποίηση.

: άμεση και ποιοτική αποκατάσταση, ολοκληρωμένα έργα συντήρησης, διαφάνεια στην υλοποίηση. Κίνδυνοι: αυξημένη πιθανότητα τροχαίων, κίνδυνος για πεζούς και τουρίστες, δυσκολίες στην πρόσβαση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η δημόσια καταγγελία επισημαίνει ότι οι πολίτες δεν μπορούν να "πληρώνουν με την ασφάλεια και την υγεία τους την ανικανότητα και την καθυστέρηση της Δημοτικής Αρχής" και ζητά να εγκαταλειφθούν οι επιδερμικές λύσεις («μπαλώματα») υπέρ παρεμβάσεων με διάρκεια και ποιότητα. Η σφοδρότητα της κριτικής δείχνει την κλιμάκωση της πίεσης προς τη διοίκηση για άμεση ανταπόκριση.

Πρόβλημα Επιπτώσεις Λακκούβες και κακοτεχνίες Επιβάρυνση οχημάτων, κίνδυνος ανατροπών, τραυματισμοί Ημιτελή έργα Επαναλαμβανόμενες βραχυπρόθεσμες επιδιορθώσεις, αυξημένο κόστος μακροπρόθεσμα Έλλειψη συνολικού σχεδιασμού Δυσκολία συντονισμού συντήρησης και προτεραιοτήτων

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους επαγγελματίες του τουρισμού, ο δρόμος Γαϊτάνι–Τσιλιβί αποτελεί κομβική αρτηρία. Η επιδείνωση της κατάστασης επιβαρύνει την καθημερινότητα και μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση σε κέντρα υγείας, επιχειρήσεις και παραλίες. Το αίτημα για άμεσες παρεμβάσεις έχει πρακικές προεκτάσεις: σήμανση επικίνδυνων σημείων, προσωρινά μέτρα μείωσης ταχύτητας, και προγραμματισμός οριστικής αποκατάστασης πριν από την αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Η «Δύναμη Ελπίδας» καλεί τη δημοτική αρχή να σταματήσει τις εξαγγελίες χωρίς υλοποίηση και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένες δράσεις. Εάν δεν υπάρξει απτή ανταπόκριση, αναμένεται κλιμάκωση των κοινωνικών αντιδράσεων, αλλά και αυξημένη πίεση από επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς του νησιού.

Η τοπική κοινωνία περιμένει απαντήσεις για το ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την οριστική αποκατάσταση των προβληματικών τμημάτων και ποιο θα είναι το κόστος και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Μέχρι τότε, η σύσταση προς τους οδηγούς παραμένει προσοχή στην οδήγηση και αποφυγή υπερβολικής ταχύτητας σε όλο το μήκος του άξονα.