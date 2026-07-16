Αποχώρησε με πλοίο το F-16 που προσγειώθηκε αναγκαστικά στη Ζάκυνθο

Έξι ημέρες μετά την αναγκαστική προσγείωση, το μαχητικό φορτώθηκε στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» και αναχώρησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 15/7, έπειτα από αποσυναρμολόγηση και συνοδευτικές ενέργειες από Αστυνομία, Λιμενικό και Πολεμική Αεροπορία.

Σύντομη καταγραφή των γεγονότων

Το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο τη Πέμπτη 8 Ιουλίου μεταφέρθηκε από το νησί τη νύχτα της Τετάρτης 15/7. Λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα το αεροπλάνο μπήκε στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» της Levante Ferries και αναχώρησε από το λιμάνι του νησιού.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης προηγήθηκε από τεχνικές ενέργειες στο αεροδρόμιο, όπου πλήρωμα ειδικών έβγαλε τα φτερά του αεροσκάφους και τοποθέτησε τα κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμεναρχείου και στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ παρούσες ήταν και τοπικές αρχές του Δήμου Ζακύνθου.

Ποιοι παρευρέθηκαν και ποια βήματα ακολουθήθηκαν

Στην επιχείρηση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Γ. Στασινόπουλος , ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κ. Κόκορης και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δ. Αδαμόπουλος .

, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας . Το αεροσκάφος είχε μετακινηθεί από τον διάδρομο προσγείωσης την πρώτη ημέρα του συμβάντος σε διαδικασία που διήρκεσε αρκετές ώρες.

Πριν τη φόρτωση στο πλοίο ακολούθησε αποσυναρμολόγηση ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά.

Κατά την άφιξη στο νησί, δυνάμεις πυρόσβεσης είχαν αντιμετωπίσει τη φωτιά που προκλήθηκε μετά την προσγείωση, ενώ ο χειριστής κατάφερε να εγκαταλείψει το σκάφος και είναι καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αεροπλάνο θεωρείται επισκευάσιμο.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα για τη Ζάκυνθο

Η παρουσία και η απομάκρυνση του F-16 ανέδειξε την ανάγκη συντονισμού μονάδων έκτακτης ανάγκης, τεχνικών συνεργείων και της δημοτικής διοίκησης. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, οι κύριες συνέπειες ήταν:

Προσωρινός περιορισμός της λειτουργίας του αεροδρομίου κατά τη φάση απομάκρυνσης από τον διάδρομο.

Αυξημένη αστυνομική και λιμενική παρουσία σε σημεία του νησιού κατά τη μεταφορά προς το λιμάνι.

Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και επιθεωρήσεων σε υποδομές για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία μετά το περιστατικό.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία αναγκαστικής προσγείωσης Πέμπτη 8 Ιουλίου Ημερομηνία αποχώρησης Τετάρτη 15 Ιουλίου Όχημα μεταφοράς Πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Ώρα αναχώρησης πλοίου περίπου 02:10

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς αναφέρσιμες νέες ζημίες στο λιμάνι και με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τους κατοίκους του νησιού, το περιστατικό υπενθύμισε την αξία της ετοιμότητας και του επιχειρησιακού συντονισμού σε κρίσιμες στιγμές.

Παραμένει προς διερεύνηση η πλήρης αιτία του τεχνικού προβλήματος που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση. Οι σχετικές αρμοδιότητες της Πολεμικής Αεροπορίας θα ανακοινώσουν όποτε υπάρχουν συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία.