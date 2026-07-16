Ανησυχία για τις καθυστερήσεις στα δημοτικά γήπεδα — αίτημα για ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιβράδυνση των εργασιών και των αδειοδοτήσεων στα δημοτικά γήπεδα της Ζακύνθου, ζητώντας άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και σαφές χρονοδιάγραμμα, εν όψει της συμμετοχής του ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 στη Superleague 2.

Πιέσεις για ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων σε γήπεδα και στο Δημοτικό Στάδιο

Η δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» διατύπωσε δημόσια την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών και στην έκδοση των αδειοδοτήσεων που αφορούν τα δημοτικά γήπεδα της Ζακύνθου. Η ανακοίνωση τονίζει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής, οι διαδικασίες προχωρούν με αργούς ρυθμούς, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στα αθλητικά σωματεία και στο φίλαθλο κοινό του νησιού.

«Ο αθλητισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και καθυστερήσεις»

Η παράταξη ζητάει να εγγραφεί ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η πορεία των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα τα σωματεία και οι πολίτες. Ειδική αναφορά γίνεται στο Δημοτικό Στάδιο, καθώς ο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 έχει υποχρεώσεις στη Superleague 2 από τον Σεπτέμβρη και η λειτουργική ετοιμότητα των εγκαταστάσεων είναι κρίσιμη.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι παραμένουν «σημαντικές εργασίες» πριν τα γήπεδα λάβουν την απαιτούμενη αδειοδότηση από την ΕΠΟ για συμμετοχή ομάδων σε Β' και Γ' Εθνική. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και ότι χρειάζεται σοβαρός σχεδιασμός, συνέπεια και ταχεία δράση, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αιτήματα της παράταξης: καταγραφή πορείας εργασιών, σαφές χρονοδιάγραμμα, ενημέρωση σωματείων.

καταγραφή πορείας εργασιών, σαφές χρονοδιάγραμμα, ενημέρωση σωματείων. Κίνδυνοι: απώλεια αδειοδοτήσεων, αναβολές ή μεταφορές αγώνων, προβλήματα στην προετοιμασία των ομάδων.

απώλεια αδειοδοτήσεων, αναβολές ή μεταφορές αγώνων, προβλήματα στην προετοιμασία των ομάδων. Επιπτώσεις για τον τόπο: επιβάρυνση των τοπικών συλλόγων και των φιλάθλων, πιθανές οικονομικές και οργανωτικές δυσκολίες.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο συνδυασμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να ασκεί έλεγχο, με το σκεπτικό ότι ο αθλητισμός του νησιού «αξίζει έργα, χρονοδιαγράμματα και λύσεις, όχι άλλες καθυστερήσεις και υποσχέσεις». Το κείμενο συνοδεύει και όνομα υπευθύνου επικοινωνίας της παράταξης, τον Διονύση Μπινιώρη.

Τι σημαίνει αυτό για τη Ζάκυνθο

Η καθυστέρηση στις εργασίες επηρεάζει άμεσα την προετοιμασία των τοπικών ομάδων και τη δυνατότητα οργάνωσης αγώνων σε κατάλληλες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους του νησιού, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση μπορεί να σημάνει αλλαγές στο πρόγραμμα, μετακινήσεις αγώνων σε άλλες έδρες ή περιορισμένη χρήση των γηπέδων για προπονήσεις και αγώνες.

Θέμα Αιτούμενο Πορεία εργασιών Αναλυτική ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χρονοδιάγραμμα Σαφές πλαίσιο ολοκλήρωσης πριν την έναρξη της σεζόν Αδειοδοτήσεις Εξασφάλιση εγκρίσεων ΕΠΟ για Β'/Γ' Εθνική

Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον τις απαντήσεις που ζητήθηκαν επίσημα στο πλαίσιο της δημοτικής συζήτησης. Η ταχεία και διαφανής ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της Ζακύνθου να υποστηρίξει την αγωνιστική δραστηριότητα των συλλόγων της χωρίς απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται από τα σωματεία και τους φορείς του αθλητισμού, με το νησί να περιμένει πρακτικές λύσεις ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας αθλητικής περιόδου.