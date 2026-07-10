Σε εξέλιξη έργο πυροπροστασίας στο Γηροκομείο «Ο Άγιος Αχίλλιος» στα Γρεβενά

Έργο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προωθεί την εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, φωτισμού ασφαλείας και πυροσβεστικού εξοπλισμού στο Ίδρυμα Προστασίας Υπερηλίκων Γρεβενών, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας των φιλοξενούμενων και του προσωπικού.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια των φιλοξενούμενων

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο αναβάθμισης των μέτρων πυροπροστασίας στο Ίδρυμα Προστασίας Υπερηλίκων Γρεβενών «Ο Άγιος Αχίλλιος», όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των φιλοξενούμενων, του προσωπικού και των επισκεπτών της δομής.

Στην αυτοψία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ο βουλευτής του νομού καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών και της επίβλεψης του έργου. Κατά την επίσκεψη δόθηκε αναλυτική ενημέρωση για τις εργασίες και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρανίχνευσης .

. Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση οδεύσεων διαφυγής.

και σήμανση οδεύσεων διαφυγής. Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού εξοπλισμού .

. Εργασίες παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τόσο τις απαιτήσεις της μελέτης όσο και τους κανόνες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό τη διασφάλιση «υψηλού επιπέδου προστασίας» για όλους όσους χρησιμοποιούν τη δομή.

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία

Η αναβάθμιση του γηροκομείου έχει άμεσο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία: η βελτίωση της πυροπροστασίας μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών περιστατικών και αυξάνει το επίπεδο εμπιστοσύνης των συγγενών και των επισκεπτών. Επιπλέον, αναβαθμίζονται οι υποδομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στοιχείο σημαντικό για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και του προσωπικού που τους φροντίζει.

Οι αρμόδιοι τόνισαν ότι η ασφάλεια των πολιτών, και ειδικά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να καταστήσει τη δομή περισσότερο σύγχρονη και λειτουργική.

Ποιοι συμμετείχαν στην αυτοψία

Όνομα Ρόλος / Φορέας Ιωάννης Παναγιωτίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος Βουλευτής Γρεβενών Λάζαρος Γκερεχτές Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Ηλίας Γιαννόπουλος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Έδρας Αντώνιος Κωνσταντόπουλος Επιβλέπων μηχανικός έργου

Η ενημέρωση προήλθε από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών και επικεντρώνεται στην πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα. Η εύρυθμη ολοκλήρωση της παρέμβασης θα είναι κρίσιμη για την καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια έμπρακτη ενίσχυση των δομών φροντίδας και ασφάλειας. Καθώς το έργο προχωρά, οι αρμόδιοι δεσμεύονται για τήρηση των προδιαγραφών και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.