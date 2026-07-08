Σε «κίτρινο» επίπεδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις Βόρειες Σποράδες — αυξημένη ετοιμότητα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί τις Βόρειες Σποράδες στην υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και υπενθυμίζονται τα μέτρα αυτοπροστασίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εντάσσει τα νησιά των Βορείων Σποράδων στη «κίτρινη» κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς για την Πέμπτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας συνοδεύεται από μέτρα αυξημένης ετοιμότητας και οδηγίες προς το κοινό.

Το δελτίο καιρού της ΕΜΥ προβλέπει στην περιοχή βόρειους ανέμους έντασης 3 έως 5 μποφόρ, συνθήκη που ευνοεί τη διάδοση φλόγας σε περίπτωση ανάφλεξης. Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστιών.

«Συνιστούμε στους πολίτες να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες ... Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών».

Οι οδηγίες της Περιφέρειας επισημαίνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγονται: χρήση δισκοπρίονων ή άλλων μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, συσκευές συγκόλλησης, υπαίθριες ψησταριές, ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.α. Η απαγόρευση καύσης αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο επανεπιβεβαιώνεται ως βασικό μέτρο πρόληψης.

Για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών, οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες των τοπικών φορέων (Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία) και να τηρεί τα προειδοποιητικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω 112 στα κινητά τηλέφωνα.

Πρακτικές πληροφορίες και τρόποι επικοινωνίας δίνονται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση ανάγκης οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

Αστυνομία: 100

100 Πυροσβεστική: 199

199 Επείγον 112: 112

112 ΕΚΑΒ: 166

Υπηρεσία Τηλέφωνο Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας 2413511302, 2413511309

Για συνεχή ενημέρωση και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση www.civilprotection.gr. Η τήρηση των κανόνων και η συνεργασία με τις αρχές είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στα νησιά.