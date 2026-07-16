Σε κλιμάκωση το θερμό κύμα — τοπικά έως και 40°C το Σαββατοκύριακο

Το θερμό επεισόδιο κορυφώνεται το Σάββατο και την Κυριακή (18–19 Ιουλίου) με υψηλές πιθανότητες για τοπικές τιμές γύρω στους 40°C, κυρίως σε κλειστά ηπειρωτικά τμήματα. Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση από τα βόρεια.

Θερμό επεισόδιο σε κορύφωση το Σαββατοκύριακο

Η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση ενισχυμένης ζέστης, με τις προβλέψεις να δείχνουν κορύφωση του φαινομένου το επερχόμενο Σαββατοκύριακο (18–19 Ιουλίου). Σε ορισμένες ηπειρωτικές και «κλειστές» περιοχές ο υδράργυρος είναι πιθανό να φθάσει ή να ξεπεράσει το όριο των 40°C, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τμήματα της Μακεδονίας και άλλες κλειστές πεδιάδες.

Ο μηχανισμός που οδηγεί στην άνοδο της θερμοκρασίας συνδέεται με μικρή μετατόπιση προς τα ανατολικά ενός ισχυρού υποτροπικού αντικυκλώνα, ο οποίος διατηρεί πολύ θερμές αέριες μάζες πάνω από τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν θα βρεθεί στον πυρήνα των θερμότερων μαζών, ωστόσο η επίδραση του συστήματος επαρκεί για τοπικές πολύ υψηλές τιμές.

Πού θα χτυπήσει πιο έντονα η ζέστη

Περιοχές με μεγαλύτερο κίνδυνο: κλειστές πεδιάδες και αστικά κέντρα μακριά από τη θάλασσα.

και αστικά κέντρα μακριά από τη θάλασσα. Σχετική ανακούφιση: ανατολικά παράκτια τμήματα και πολλά νησιά του Αιγαίου λόγω του μελτεμιού.

Χρονική εξέλιξη: το Σάββατο αναμένονται οι πρώτες πολύ υψηλές τιμές (περ. 38–39°C), με πιθανή περαιτέρω άνοδο την Κυριακή.

Πρόγνωση και διάρκεια

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το θερμό επεισόδιο θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Από τη Δευτέρα αναμένονται σημάδια σταδιακής αποκλιμάκωσης αρχικά στα βόρεια, ενώ σε κεντρικές και νότιες περιοχές η ζέστη μπορεί να επιμείνει έως την Τρίτη. Η ακριβής κατανομή των μέγιστων παρουσιάζει ασάφειες στα προγνωστικά μοντέλα, ωστόσο η γενική τάση για έντονη ζέστη είναι σαφής.

Συστάσεις και μέτρα αυτοπροστασίας

Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο τις θερμές ώρες (μεσημέρι–απόγευμα).

Διατηρήστε επαρκή ενυδάτωση και περιορίστε την έντονη σωματική δραστηριότητα.

Ειδικές προφυλάξεις για ευπαθείς ομάδες: ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Σε αστικό περιβάλλον, αναζητήστε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους και περιορίστε την έκθεση σε θερμικά νησιά πόλεων.

Σύντομος πίνακας εξέλιξης

Ημέρα Αναμενόμενες μέγιστες Κύρια χαρακτηριστικά Σάββατο (18/7) 38–39°C (τοπικά υψηλότερα) Προθέρμανση του επεισοδίου, πρώτες 40άρες σε κλειστές πεδιάδες Κυριακή (19/7) Πιθανόν έως 40°C τοπικά Κορύφωση θερμοκρασιών σε ηπειρωτικά τμήματα Δευτέρα–Τρίτη Σταδιακή πτώση στα βόρεια Αποκλιμάκωση από βορρά προς νότο

Η επιφυλακή και η πρόληψη σε επίπεδο πολιτών και υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητες, καθώς ακόμη και προσωρινές και τοπικές πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιβαρύνουν την υγεία και τις υποδομές. Παρακολουθείτε τις τοπικές προγνώσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.