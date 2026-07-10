Στρατηγικές επενδύσεις της ΕΑΣ Νάξου απέναντι στη συρρίκνωση της πρώτης ύλης

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου επιταχύνει επενδύσεις για να θωρακίσει παραγωγή και μέλη amid μείωση στις παραδόσεις πρόβειου και γιδινού γάλακτος σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επενδύσεις σε υποδομές και παραγωγή στη σκιά της μείωσης των παραδόσεων γάλακτος

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο του γάλακτος αναγκάζουν τοπικούς συνεταιρισμούς να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό τους. Στην περίπτωση της Νάξου, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αποφάσισε να προχωρήσει σε επενδύσεις αντί να παγώσει σχέδια, με στόχο την ενίσχυση της επάρκειας πρώτης ύλης και της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών-μελών.

Τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο του έτους καταγράφουν μείωση στις παραδόσεις πρόβειου γάλακτος και γιδινού, ενώ το αγελαδινό εμφανίζει μικρή αύξηση. Αυτές οι μεταβολές επιβαρύνουν τις τοπικές αλυσίδες αξίας και δημιουργούν ανάγκη για μέτρα που θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της τυροκομικής παραγωγής στο νησί.

Για τη Νάξο, όπου η τυροκομία και τα παραδοσιακά προϊόντα αποτελούν πυλώνα της οικονομίας, η απόφαση της ΕΑΣ να ενισχύσει υποδομές και παραγωγικές δυνατότητες σημαίνει πρακτικές αλλαγές για τους κτηνοτρόφους, όπως καλύτερη διαχείριση συλλογής γάλακτος και αναβάθμιση εξοπλισμού.

Ενίσχυση παραγωγής : επενδύσεις σε γραμμές επεξεργασίας και συντήρησης προϊόντων.

: επενδύσεις σε γραμμές επεξεργασίας και συντήρησης προϊόντων. Υποστήριξη παραγωγών : μέτρα για τη διασφάλιση εισοδήματος και βελτίωση της ποιότητας πρώτης ύλης.

: μέτρα για τη διασφάλιση εισοδήματος και βελτίωση της ποιότητας πρώτης ύλης. Ανταγωνιστικότητα: προσπάθεια διατήρησης μεριδίου αγοράς παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η πτώση στις παραδόσεις πρόβειου γάλακτος αποτυπώνεται σε αριθμούς: 333.256 τόνοι για το διάστημα Ιανουαρίου–Απριλίου 2026, έναντι 363.176 τόνων στο αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μείωση έχει επιβαρυνθεί από νόσους του ζωικού κεφαλαίου και από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Κατηγορία γάλακτος Ιαν–Απ 2026 (τόνοι) Ιαν–Απ 2025 (τόνοι) Πρόβειο 333.256 363.176 Γίδινο 59.923 61.124 Αγελαδινό 226.903 223.345

Οι τοπικές επιχειρήσεις τυποποίησης και οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στη Νάξο αντιμετωπίζουν άμεσα δύο προκλήσεις: την εξασφάλιση σταθερής ποσότητας γάλακτος και τη διατήρηση ποιότητας στα τυροκομικά προϊόντα που χαρακτηρίζουν το νησί.

Η επιμονή σε επενδύσεις, παρά τις πιέσεις, αποσκοπεί στο να διατηρηθεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων και να αποφευχθούν φαινόμενα υποβάθμισης τοπικών προϊόντων. Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται σε:

αναβάθμιση εγκαταστάσεων συλλογής και ψύξης γάλακτος,

βελτίωση τεχνικής υποστήριξης για τους παραγωγούς,

σχεδιασμό νέων γραμμών τυποποίησης για προϊόντα με προστιθέμενη αξία.

Για την τοπική κοινωνία, οι κινήσεις της ΕΑΣ σηματοδοτούν προσπάθεια διαφύλαξης επαγγελμάτων και πολιτισμικών προϊόντων που συνδέονται με την κτηνοτροφία. Η επόμενη περίοδος θα δείξει κατά πόσο οι επενδύσεις θα αποτρέψουν μεγαλύτερη συρρίκνωση της πρώτης ύλης και θα διαφυλάξουν την οικονομική βιωσιμότητα των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στο νησί.