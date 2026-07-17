Συγκρότηση Επιτροπής: εθνική στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα έως το τέλος του 2026

Συστάθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή στην ΓΓΕΕ με στόχο την εκπόνηση πρότασης για Εθνική Στρατηγική Παιδείας στα Μέσα έως το τέλος του 2026. Στελεχώνεται από πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους ΜΜΕ και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας.

Συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης η Γνωμοδοτική Επιτροπή για την Παιδεία στα Μέσα, όργανο που αναμένεται να χαράξει τον κορμό της σχεδιαζόμενης εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση στη δημοσιογραφία και στην κριτική χρήση των μέσων. Η πρωτοβουλία ενεργοποιείται βάσει του νόμου και έχει σαφή προθεσμία παράδοσης της πρότασης.

Στόχος και προθεσμία

Κεντρικός σκοπός της επιτροπής είναι η εκπόνηση της πρότασης για την Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα, η οποία πρέπει να έχει διαμορφωθεί ως το τέλος του 2026. Η απόφαση για τη συγκρότηση ελήφθη από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και η επιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΓΓΕΕ της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Στελέχωση και επιστημονική κάλυψη

Στην επιτροπή συμμετέχουν ακαδημαϊκοί με ειδίκευση στα μέσα και την επικοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι φορέων των ΜΜΕ. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνονται πανεπιστημιακοί από το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ και το Πάντειο, καθώς και επιστήμονες με διεθνή εμπειρία.

Παρέχεται ακαδημαϊκή τεχνογνωσία σε ζητήματα δημοσιογραφίας και επικοινωνίας.

Ενσωματώνονται εμπειρίες από διεθνή ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Στόχος η σύνταξη προτάσεων για σχολικά προγράμματα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και δημόσιες δράσεις ενημέρωσης.

Πλαίσιο και συνάφεια με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Η κίνηση εντάσσεται στην εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων του εθνικού δικαίου που υλοποιεί την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης. Επιπλέον, η πρωτοβουλία εναρμονίζεται με στρατηγικές για την ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ορίζεται σε προγράμματα που συνδέονται με την European Democracy Shield και οργανισμούς δημοκρατικής ανθεκτικότητας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί

Η διαμόρφωση της στρατηγικής αναμένεται να επηρεάσει το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες στην εκπαίδευση των μαθητών για την κριτική ανάγνωση των μέσων, την ψηφιακή παιδεία και τις δεξιότητες πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, η εργασία της επιτροπής μπορεί να οδηγήσει σε:

προτάσεις για ενσωμάτωση θεματικών στα σχολικά προγράμματα,

προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς,

συνεργασίες με μέσα και φορείς για εκπαιδευτικές δράσεις.

Στοιχείο Περιγραφή Υπεύθυνος φορέας Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Προεδρία της Κυβέρνησης) Νομικό πλαίσιο Διάταξη ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης Προθεσμία Τέλος του 2026

Η δημόσια διαβούλευση και η διαφάνεια στη διαδικασία σύνταξης της στρατηγικής θα είναι καθοριστικές ώστε οι προτάσεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σχολείων, πανεπιστημίων και οικογενειών. Οι επόμενες φάσεις θα καταγράφουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και αρμοδιότητες, στοιχεία που θα πρέπει να παρακολουθούν γονείς και εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να ενσωματώσουν τις αλλαγές στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.