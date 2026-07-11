Συμπλοκή σε καντίνα στα Σαβάλια: προφυλακιστέοι δύο νεαροί μετά τις συλλήψεις

Δύο συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη βίαιη επίθεση σε καντίνα στην παραλία Σαβαλίων, όπου ομάδα ατόμων επιτέθηκε με μαχαίρια και ρόπαλα, με αποτέλεσμα τρεις τραυματίες και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Δικαστικές εξελίξεις για την επίθεση στην παραλία Σαβαλίων

Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα δύο από τους συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη συμπλοκή σε καντίνα στην παραλία των Σαβαλίων. Οι νεαροί ηλικίας 19 και 23 ετών απολογήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας και πρόκειται να μεταφερθούν σε καταστήματα κράτησης: ο ένας στο Ειδικό Κέντρο Κράτησης Νέων Αυλώνα και ο δεύτερος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 6-7 άτομα, από τα οποία δύο έχουν ταυτοποιηθεί επιπλέον, ενώ τρία παραμένουν άγνωστα. Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί περιλαμβάνουν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και τη σκοπούμενη πρόκληση σωματικών βλαβών.

Χρόνος και τόπος: Η επίθεση σημειώθηκε βραδινές ώρες, γύρω στις 23:30, σε καντίνα στην παραλία Σαβαλίων.

Η επίθεση σημειώθηκε βραδινές ώρες, γύρω στις 23:30, σε καντίνα στην παραλία Σαβαλίων. Μέσα επίθεσης: Οι δράστες, σύμφωνα με περιγραφές, φορούσαν κουκούλες και χρησιμοποίησαν μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές.

Οι δράστες, σύμφωνα με περιγραφές, φορούσαν κουκούλες και χρησιμοποίησαν μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές. Θύματα: Τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα που προσπάθησαν να υπερασπιστούν πελάτες της καντίνας και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η πρώτη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, η ΟΠΚΕ Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, η ΟΠΔΙ Πηνειού και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν στις συλλήψεις και στη συλλογή στοιχείων.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικίες συλληφθέντων 19, 23 ετών Αριθμός εμπλεκομένων 6-7 άτομα (2 ταυτοποιημένα + 3 άγνωστα) Θύματα Τρεις τραυματίες, ελαφρά τραυματισμένοι

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής καθώς συνέβη σε δημοφιλή παραθαλάσσιο σημείο και σε ώρες όπου η κίνηση σε καντίνες και παραλίες παραμένει σημαντική, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι τοπικές αρχές και οι επιχειρηματίες του χώρου επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένη φρούρηση και συνεργασία με την Αστυνομία, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα επεισόδια στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προφυλακίσεις γίνονται ενόψει ανάκρισης για το πλήρες εύρος των περιστατικών και της συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπολοίπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής: σε περίπτωση που υπάρχει οπτικό ή άλλο υλικό σχετικό με το συμβάν, οι αρχές ζητούν την άμεση επικοινωνία με το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.