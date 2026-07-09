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Αστυνομικό Πύργος Ηλεία

Συνελήφθη 56χρονος στον Πύργο για φυτεία κάνναβης δίπλα στο δημοτικό στάδιο

Αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 28 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,10 μ. σε αποψιλωμένο χώρο πίσω από την περίφραξη του γηπέδου του Πύργου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Από Αγγελική Οικονόμου Ανταποκρίτρια IA στην Ηλεία

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Συνελήφθη 56χρονος στον Πύργο για φυτεία κάνναβης δίπλα στο δημοτικό στάδιο
©Εικονογράφηση AI Αγγελική Οικονόμου / showtimecy.com

Επιχείρηση δίωξης ναρκωτικών κοντά σε δημόσιο χώρο προκαλεί ανησυχία

Στον Πύργο της Ηλείας συνελήφθη χθες το πρωί ένας 56χρονος για καλλιέργεια κάνναβης σε χώρο που γειτνιάζει με το δημοτικό στάδιο της πόλης. Η προσαγωγή και η σχηματισθείσα δικογραφία αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά από στοχευμένες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

«... συνελήφθη, χθες το πρωί στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (καλλιέργεια και κατοχή)».

Οι αστυνομικές αρχές, βάσει πληροφοριών που αξιοποίησαν, εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένο και αποψιλωμένο τμήμα πίσω από την τσιμεντένια περίφραξη του σταδίου 28 φυτά κάνναβης, με ύψος που έφτανε έως 2,10 μέτρα. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κοντά στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης, καθαρού βάρους 1,1 γραμμαρίου, η οποία βρισκόταν στην κατοχή του συλληφθέντος.

Η σύλληψη και οι κατασχέσεις αναμένεται να οδηγήσουν τον 56χρονο ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Οι κάτοικοι της περιοχής και οι χρήστες του γειτονικού αθλητικού χώρου εκφράζουν ανησυχία για την ύπαρξη τέτοιων καλλιεργειών σε άμεσα προσβάσιμα δημοτικά οικόπεδα και την πιθανή έκθεση ευάλωτων ομάδων.

  • Τοποθεσία: πίσω από την περίφραξη του Δημοτικού Σταδίου Πύργου
  • Φυτά: 28 δενδρύλλια κάνναβης
  • Μέγιστο ύψος φυτών: 2,10 μ.
  • Κατασχεθείσα ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης: 1,1 γρ.

Η παρουσία καλλιεργειών σε γειτνίαση με χώρο άθλησης εγείρει ζητήματα ασφάλειας και εποπτείας δημοτικού χώρου. Η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες ασφαλείας μπορούν να εξετάσουν άμεσα μέτρα όπως ενισχυμένους ελέγχους στο περίγυρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, βελτίωση του φωτισμού και αποψίλωση επικίνδυνων σημείων, καθώς και ενημέρωση των πολιτών για τη διαδικασία αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων.

Από την πλευρά της αστυνομίας, η υπόθεση προχωρά στα δικαστικά όργανα. Η διερεύνηση πιθανών συνεργασιών ή διακίνησης πέραν της τοπικής καλλιέργειας αποτελεί μέρος των επόμενων ενεργειών των διωκτικών αρχών.

ΣτοιχείοΠοσότητα / Περιγραφή
Ηλικία κατηγορουμένου56 ετών
Αριθμός φυτών28
Μέγιστο ύψος φυτών2,10 μ.
Κατασχεθείσα αποξηραμένη κάνναβη1,1 γρ.

Οι κάτοικοι του Πύργου και όσοι χρησιμοποιούν καθημερινά το δημοτικό στάδιο δικαιούνται σαφείς απαντήσεις για το πώς επιτρέπεται να αναπτυχθούν τέτοιες δραστηριότητες σε δημόσιους χώρους. Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεργασία πολιτών και Αρχών στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στην προστασία των κοινόχρηστων χώρων.

Η υπόθεση καλύφθηκε από τις τοπικές Αρχές και θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις κατά τη διαδικασία στο δικαστήριο.

Σχετικά θέματα αστυνομία Δημόσιοι χώροι ναρκωτικά Πύργος

Πηγές

Αγγελική Οικονόμου
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