Ευλογιά αιγοπροβάτων στην Αιτωλοακαρνανία: υποψίες για παράνομες μετακινήσεις και αυξημένη επιτήρηση

Μεμονωμένα κρούσματα σε διαφορετικές περιοχές βάζουν σε συναγερμό τις υπηρεσίες· οι αρχές θεωρούν πιθανό αίτιο τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, ενώ η επανόρθωση των κοπαδιών καθυστερεί και πολλοί κτηνοτρόφοι παραμένουν εκτεθειμένοι.

Επιδημιολογική εικόνα και ανησυχίες

Η ανίχνευση μεμονωμένων κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε διάφορα σημεία της Αιτωλοακαρνανίας έχει θέσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές σε κατάσταση έντονης επαγρύπνισης. Η γεωγραφική διασπορά των περιστατικών δεν συνηγορεί πλέον στην εκδοχή της «φυσικής» μετάδοσης μεταξύ γειτονικών εκτροφών, γεγονός που κατευθύνει τις εκτιμήσεις προς την πιθανότητα παράνομης μετακίνησης ζώων.

Κατά συνέπεια, μεγάλο μέρος της περιφέρειας τελεί υπό καθεστώς επιτήρησης, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία όσων κοπαδιών δεν έχουν προσβληθεί.

Τι επισημαίνουν οι αρμόδιοι

«Φτάσαμε σε ένα σημείο που έχουμε μεμονωμένα κρούσματα ευλογιάς σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων μεταξύ τους… όταν όμως μεσολαβούν χιλιόμετρα η λογική σε παραπέμπει σε μετακίνηση ζώου ή σε μετακίνηση ζωοτροφής»

Τα παραπάνω δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, τονίζοντας πως όπου επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων, αυτή προϋποθέτει ελέγχους από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ειδική αδειοδότηση. Οι αρχές θεωρούν ότι η μη τήρηση αυτών των διαδικασιών είναι πιθανή αιτία της συνεχιζόμενης παρουσίας της νόσου στην περιοχή.

Τοπικές επιπτώσεις και κίνδυνοι

Η διατήρηση της νόσου σε επίπεδο που αποτρέπει την πλήρη εξάλειψή της σημαίνει, μεταξύ άλλων:

Καθυστέρηση στην ανασύσταση των κοπαδιών για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους.

Οικονομική πίεση και πιθανή απώλεια εισοδήματος για όσους βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ζώα παραγωγής.

Αυξημένες απαιτήσεις σε ελέγχους και επιτήρηση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους κτηνοτρόφους

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων των αρχών: η μετακίνηση ζώων για σφαγή, πώληση ή πάχυνση είναι είτε απαγορευμένη είτε επιτρέπεται υπό συγκεκριμένους ελέγχους και άδειες. Η μη συμμόρφωση όχι μόνο επιτείνει τον κίνδυνο, αλλά εμποδίζει και την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων των πληγέντωνκτηνοτρόφων.

Συνοπτικός πίνακας: κύρια σημεία της κατάστασης

Θέμα Κατάσταση / Εκτίμηση Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων Διασπορά σε αποστάσεις χιλιομέτρων Πιθανή αιτία Παράνομες μετακινήσεις ζώων (εκτίμηση) Μέτρα Επιτήρηση, έλεγχοι από Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ειδικές άδειες Κύριος κίνδυνος για κτηνοτρόφους Καθυστέρηση ανασύστασης κοπαδιών, οικονομικές απώλειες

Η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη μεταφορά ζώων και η συνεργασία των παραγωγών με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι κρίσιμα στοιχεία για την ανακοπή της εξάπλωσης. Οι τοπικές αρχές και η Κτηνιατρική Υπηρεσία συνεχίζουν τους ελέγχους, ενώ οι κτηνοτρόφοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρέπει να τηρούν για την προστασία των εκτροφών τους.