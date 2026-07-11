Συσσώρευση ξερά κλαδιά στην Ανθούπολη: κίνδυνος πυρκαγιάς κοντά στον Προφήτη Ηλία

Κάτοικοι της Ανθούπολης προειδοποιούν για μεγάλο όγκο αποκομμένων κλαδιών και χόρτων επί της οδού Κοζάνης, πολύ κοντά στον Προφήτη Ηλία, που παραμένουν αμάζευτα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου και απειλούν την ασφάλεια της γειτονιάς.

Σημείο με εύφλεκτα απορρίμματα απειλεί τη γειτονιά

Στην περιοχή της Ανθούπολης στην Πάτρα, επί της οδού Κοζάνης και σε πολύ μικρή απόσταση από τον ναό του Προφήτη Ηλία, έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος από κομμένα, ξερά κλαδιά και χόρτα που παραμένουν χωρίς απομάκρυνση για αρκετές ημέρες. Οι περίοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικών-αστικών πυρκαγιών.

Το σημείο χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους ως «έτοιμο για προσάναμμα», καθώς τα υλικά αυτά λειτουργούν ως εύφλεκτο καύσιμο που μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία εξάπλωση φωτιάς, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ξηρές καιρικές συνθήκες και άνεμοι.

Αιτήματα προς δημοτικές υπηρεσίες

Οι κάτοικοι έχουν απευθύνει έκκληση προς την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων ζητώντας άμεση αποκομιδή των υλικών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το φαινόμενο της συγκέντρωσης κλαδιών μετά από καθαρισμούς οικοπέδων είναι επαναλαμβανόμενο, αλλά οι καθυστερήσεις στην απομάκρυνση επιτείνουν την ανησυχία της τοπικής κοινότητας.

Τοποθεσία: Οδός Κοζάνης, Ανθούπολη, κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Οδός Κοζάνης, Ανθούπολη, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Πρόβλημα: Συσσώρευση ξερών κλαδιών και χόρτων, εύφλεκτα υλικά σε κατοικημένη ζώνη.

Συσσώρευση ξερών κλαδιών και χόρτων, εύφλεκτα υλικά σε κατοικημένη ζώνη. Αίτημα κατοίκων: Άμεση απομάκρυνση από τα συνεργεία καθαριότητας.

Τοπικές επιπτώσεις και προληπτικά μέτρα

Η παρουσία τέτοιων υλικών σε κοντινή απόσταση από σπίτια και κοινόχρηστους χώρους αυξάνει τον κίνδυνο για έκτακτα περιστατικά που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Επιπλέον, η ύπαρξη εύφλεκτων σωρών δυσκολεύει τις προσπάθειες πυρόσβεσης σε περίπτωση που εκδηλωθεί φωτιά.

Για την προστασία της γειτονιάς, οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων καλούνται να τηρούν κανόνες αποφυγής συσσώρευσης υλικών και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκαιρη απομάκρυνση. Παράλληλα, η δημοτική υπηρεσία καθαριότητας οφείλει να προγραμματίσει παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται τέτοια προβλήματα, δυνάμενη να προτεραιοποιήσει περιοχές με αυξημένο κίνδυνο.

Στοιχείο Πληροφορία Περιοχή Ανθούπολη, οδός Κοζάνης Κοντινό σημείο Προφήτης Ηλίας Κύριο αίτημα Άμεση αποκομιδή κλαδιών

Η έγκαιρη παρέμβαση των δημοτικών συνεργείων κρίνεται απαραίτητη ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και να καθησυχαστούν οι κάτοικοι. Η διαχείριση τέτοιων αποβλήτων αποτελεί κοινή ευθύνη πολιτών και φορέων, ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα παρακολουθηθεί από την τοπική δημοσιογραφική κάλυψη, ενώ οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι θα επανέλθουν αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.