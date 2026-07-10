Τέσσερις ροκ φωνές στη Χρούσσα: συναυλία με Γιοκαρίνη, Φάμελλο, Καζούλη και Λάκη στις 12 Αυγούστου

Στις 12 Αυγούστου η Χρούσσα της Σύρου φιλοξενεί κοινή εμφάνιση τεσσάρων καταξιωμένων ερμηνευτών. Η παράσταση προβλέπεται ανοικτή για καθημένους και ορθίους, με προπώληση εισιτηρίων και δωρεάν χώρο στάθμευσης στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου.

Μουσικό ραντεβού στη Χρούσσα εν μέσω καλοκαιριού

Μια βραδιά με έντονο ροκ χαρακτήρα και γνωστούς ελληνικούς στίχους προγραμματίζεται στη Σύρο για τις 12 Αυγούστου, όταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Μανώλης Φάμελλος, ο Νίκος Ζιώγαλας και ο Λάκης Παπαδόπουλος θα μοιραστούν τη σκηνή στον Πολιτιστικό Χώρο Συλλόγου Χρούσσων (Φανερωμένη, Χρούσσα).

Η συναυλία προβάλλεται ως μια συνάντηση τεσσάρων ξεχωριστών φωνών, με σαφή προσανατολισμό στο ζωντανό, άμεσο παίξιμο και στη διαδραστικότητα με το κοινό. Η πρόσκληση ορίζει ότι η είσοδος θα γίνει σε μη αριθμημένες θέσεις καθήμενων, ενώ στον κεντρικό χώρο προβλέπεται χώρος για όρθιους.

Οργανωτικά στοιχεία που ενδιαφέρουν κατοίκους και επισκέπτες:

Η συναυλία ξεκινά στις 21:00 , με ώρα προσέλευσης 19:30 .

, με ώρα προσέλευσης . Τιμές εισιτηρίων: €16 (προπώληση), €20 (ταμείο), €13 (ειδικό/φοιτητικό/ΑΜΕΑ). Παιδιά έως 11 ετών δωρεάν.

(προπώληση), (ταμείο), (ειδικό/φοιτητικό/ΑΜΕΑ). Παιδιά έως 11 ετών δωρεάν. Προπώληση διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας που έχει ανακοινωθεί και στα τοπικά σημεία πώλησης.

Στον χώρο υπάρχει καντίνα και δωρεάν parking για τους θεατές.

Ημερομηνία Ώρα Τιμές Χώρος 12 Αυγούστου 2026 21:00 (προσέλευση 19:30) €16 / €20 / €13 / έως 11 ετών δωρεάν Πολιτιστικός Χώρος Συλλόγου Χρούσσων, Φανερωμένη

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και παραγωγούς, ενώ στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι θέσεις καθήμενων φέρουν μη αριθμημένους πάγκους και ότι οι πλαϊνές πτέρυγες προσφέρουν περίπου 500 θέσεις καθήμενων (πληροφορία για την κατανομή της χωρητικότητας του χώρου). Η ύπαρξη καντίνας και δωρεάν χώρου στάθμευσης καθιστούν τη βραδιά προσιτή για οικογένειες και επισκέπτες από τα γύρω χωριά.

Για τοπικούς κατοίκους η συναυλία αποτελεί ευκαιρία πολιτιστικής εξωστρέφειας και τόνωσης της δραστηριότητας στη νότια πλευρά του νησιού, καθώς οι επισκέπτες που θα προσέλθουν αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τοπικές υπηρεσίες και καταστήματα πριν και μετά την εκδήλωση. Η πρόσβαση στο χώρο είναι εύκολη για όσους φτάνουν από την Ερμούπολη και τις κοντινές κοινότητες, ενώ η διοργάνωση έχει προβλέψει σημεία εισόδου και μετακινήσεις εντός του χώρου για την αποσυμφόρηση.

Σημαντικό για τους θεατές είναι να ελέγξουν εκ των προτέρων τα σημεία πώλησης εισιτηρίων και τις ώρες προσέλευσης, καθώς η διάταξη με μη αριθμημένες θέσεις μπορεί να οδηγήσει σε συνωστισμό κατά την είσοδο. Επίσης, όσοι χρειάζονται ειδική πρόσβαση μπορούν να επωφεληθούν από το μειωμένο εισιτήριο που προβλέπεται για ΑΜΕΑ.

Η εμφάνιση των τεσσάρων καλλιτεχνών προστίθεται στο πρόγραμμα του καλοκαιριού για τον πολιτιστικό χώρο της Χρούσσας, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία για συναυλίες και εκδηλώσεις στο νησί. Η τοπική κοινότητα και οι φορείς αναμένουν ότι η βραδιά θα προσελκύσει τόσο μόνιμους κατοίκους όσο και επισκέπτες, ενισχύοντας την πολιτιστική ζωή της Σύρου.