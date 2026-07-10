Θέση Telephone Fundraiser στην Αθήνα: 3μηνη σύμβαση με μερική απασχόληση στην Διεθνή Αμνηστία

Η Διεθνής Αμνηστία προκηρύσσει θέση Telephone Fundraiser στην Αθήνα, με τρίμηνη σύμβαση (με δυνατότητα ανανέωσης), μερική απασχόληση 6 ωρών ημερησίως και στόχο τη μετατροπή υποστηρικτών σε τακτικούς οικονομικούς δωρητές.

Η Ελληνική Διεύθυνση της Διεθνούς Αμνηστίας προκηρύσσει θέση Telephone Fundraiser (TFR) στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία. Η σύμβαση είναι διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης/επέκτασης μετά από αξιολόγηση. Η εργασία έχει ως τόπο απασχόλησης την Αθήνα και προβλέπει μερική απασχόληση 6 ωρών την ημέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, με κυλιόμενο ωράριο (πρωινές ή απογευματινές βάρδιες).

Τι περιλαμβάνει η θέση

Ο κύριος σκοπός της θέσης είναι η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου με υποστηρίκτριες/ους του Ελληνικού Τμήματος, προκειμένου να τους/τις ενημερώνει και να τους/τις ενθαρρύνει να γίνουν τακτικοί οικονομικοί υποστηρικτές της οργάνωσης. Η θέση ανήκει στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και εστιάζει στη συγκέντρωση και διατήρηση τακτικής χρηματοδότησης από ιδιώτες υποστηρικτές.

Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης).

3 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης). Τόπος: Αθήνα.

Αθήνα. Ωράριο: Μερική απασχόληση 6 ώρες/ημέρα, Δευτέρα–Παρασκευή, κυλιόμενο ωράριο (πρωινές ή απογευματινές βάρδιες).

Μερική απασχόληση 6 ώρες/ημέρα, Δευτέρα–Παρασκευή, κυλιόμενο ωράριο (πρωινές ή απογευματινές βάρδιες). Κύριος στόχος: μετατροπή υποστηρικτών σε τακτικούς οικονομικούς δωρητές.

Πλαίσιο αποστολής και αξιών

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας: έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε διεθνή πρότυπα. Η οργάνωση δηλώνει ότι λειτουργεί ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομικά συμφέροντα και θρησκείες, και στηρίζεται οικονομικά από τις προσφορές μελών και υποστηρικτών.

Επιπλέον, η Διεθνής Αμνηστία επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη. Η οργάνωση επιδιώκει να είναι αντιρατσιστική, πολιτισμικά ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο οι εργαζόμενες/οι να νιώθουν εκτιμημένοι, να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν και ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Κύριες αρμοδιότητες

Τηλεφωνική επικοινωνία με υποστηρικτές/υποστηρίκτριες για ενημέρωση σχετικά με επιλογές σταθερής οικονομικής συνδρομής.

Προώθηση και εξήγηση προγραμμάτων τακτικών δωρεών και υποστήριξης.

Καταγραφή στοιχείων επικοινωνίας και ενημέρωση βάσης δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της οργάνωσης.

Η περιγραφή τονίζει τη σημασία της υπευθυνότητας, της επικοινωνιακής επάρκειας και του σεβασμού στις αξίες της οργάνωσης. Δεν αναφέρονται στο δελτίο συγκεκριμένα στοιχεία μισθοδοσίας ή διαδικασίας υποβολής αίτησης· οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητήσουν την πλήρη αγγελία για λεπτομέρειες υποβολής βιογραφικού και προθεσμίες.

Παράμετρος Πληροφορία Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Διάρκεια 3 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης) Τόπος Αθήνα Απασχόληση Μερική, 6 ώρες/ημέρα, Δευ–Παρ, κυλιόμενο ωράριο

Για ενδιαφερόμενους υποψηφίους, η πλήρης αγγελία περιέχει επιπλέον πληροφορίες για προσόντα, διαδικασία επιλογής και επικοινωνία με το ελληνικό γραφείο της οργάνωσης. Η θέση απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο των ΜΚΟ και της φιλανθρωπίας, με έμφαση στη συγκέντρωση πόρων και στην επικοινωνία με δωρητές.