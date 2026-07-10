Το Φεστιβάλ Ολυμπίας φέρνει 39 δωρεάν βραδιές σινεμά σε πλατείες και σχολεία της Ηλείας

Το «Σινεμά στις Πλατείες» επανέρχεται για 13η χρονιά στον νομό Ηλείας με 39 δωρεάν προβολές, από τον Πύργο έως την Αμαλιάδα και χωριά του ορεινού και πεδινού δικτύου. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της κοινής πολιτιστικής παρουσίας στους δημόσιους χώρους.

Πρόγραμμα και στόχος

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας υλοποιεί για 13η συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία «Σινεμά στις Πλατείες», μετατρέποντας πλατείες, προαύλια σχολείων και εκκλησιών σε υπαίθριους χώρους προβολής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 39 δωρεάν προβολές σε σημεία του νομού και ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου από τον Πύργο, ενώ προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στην Αμαλιάδα.

Πού θα προβληθούν οι ταινίες

Η διαδρομή του φεστιβάλ καλύπτει τον πεδινό κάμπο αλλά και ορεινές ή απομακρυσμένες κοινότητες, φέρνοντας οπτικοακουστικό υλικό σε περιοχές που έχουν λιγότερη πρόσβαση σε τακτικές κινηματογραφικές προβολές. Ανάμεσα στους προορισμούς αναφέρονται ο Πύργος, η Σέκουλα, η Φιγαλεία, το Δραγώγι, η Δίβρη, η Αγία Κυριακή και πολλά άλλα χωριά.

«Το πρόγραμμα στοχεύει να ξεφύγει έστω και για λίγο από τις πολλές μικρές οθόνες που μας κρατούν συχνά μόνους, να καθίσουμε μαζί απέναντι στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Παντελής Παντελόγλου.

Τοπικός αντίκτυπος και συνέργειες

Η δράση λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για δημόσιους χώρους και ενισχύει την πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινοτήτων. Η οργάνωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία δεκάδων πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της Ηλείας, που έχουν ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση των προβολών και στην κινητοποίηση των κατοίκων.

Διάρκεια: 5 Ιουλίου – 18 Σεπτεμβρίου

5 Ιουλίου – 18 Σεπτεμβρίου Προβολές: 39 δωρεάν εκδηλώσεις

39 δωρεάν εκδηλώσεις Εμβέλεια: αστικές πλατείες, προαύλια σχολείων και εκκλησιών, ορεινά και απομακρυσμένα χωριά

Πρακτικές πληροφορίες για τους κατοίκους

Οι προβολές είναι δωρεάν και ανοικτές στο κοινό. Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν ως εθελοντές/συνεργαζόμενοι φορείς, η επικοινωνία γίνεται μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων. Οι δημόσιοι χώροι που επιλέγονται έχουν στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση τόσο των κατοίκων των μεγάλων πόλεων όσο και των πιο απομονωμένων οικισμών.

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Για τους κατοίκους της Ηλείας η πρωτοβουλία παραμένει μια προσιτή ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιλεγμένες ελληνικές και ευρωπαϊκές ταινίες, να συμμετάσχουν σε μια κοινή πολιτιστική εμπειρία και να στηρίξουν τη λειτουργία των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων που συντρέχουν στην πραγματοποίηση των προβολών.

Αγγελική Οικονόμου, Ανταποκρίτρια Show Time CY, Ηλεία