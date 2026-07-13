Τραγωδία στον Ευφράτη: πορθμείο προσέκρουσε σε γέφυρα — νεκρά παιδιά και δεκάδες αγνοούμενοι

Σοβαρό ναυτικό ατύχημα κοντά στην πόλη Ντέιρ αλ Ζορ της ανατολικής Συρίας: πορθμείο συγκρούστηκε με γέφυρα, υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένοι νεκροί ανήλικοι και μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για δεκάδες αγνοούμενους.

Σύνοψη του περιστατικού

Στην ανατολική Συρία, κοντά στην πόλη Ντέιρ αλ Ζορ, ένα πορθμείο προσέκρουσε σε γέφυρα πάνω στον ποταμό Ευφράτη, με αποτέλεσμα πολλοί από τους επιβαίνοντες να βρεθούν στα νερά. Οι πρώτες ανακοινώσεις κάνουν λόγο για δύο παιδιά νεκρά και δεκάδες αγνοούμενους, ενώ διασώστες και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Στις διαθέσιμες αναφορές αναφέρεται ότι στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 35 άνθρωποι. Οι ομάδες διάσωσης έχουν καταφέρει να ανασύρουν μέχρι στιγμής ζωντανούς περίπου τους μισούς από αυτούς, ενώ πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Επιχείρηση διάσωσης και συνθήκες

Η συριακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει κινητοποιήσει μεγάλες δυνάμεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στα νερά του Ευφράτη. Οι συνθήκες στο σημείο, όπως η νυχτερινή ώρα και η ροή του ποταμού, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες. Δεν υπάρχουν προς το παρόν επίσημες αναφορές για τα αίτια της πρόσκρουσης ή για το αν υπήρξαν τεχνικά προβλήματα ή λάθος χειρισμός.

"Two children drowned and more than 30 people are missing in the #Euphrates River after a ferry sank following a collision with a new pontoon bridge."

Συνέπειες και άμεσες ανάγκες

Η κατάσταση έχει ανθρωπιστικές διαστάσεις: πέρα από τις απώλειες ζωών, προκύπτει ανάγκη για άμεση ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη των επιζώντων και ενημέρωση των οικογενειών. Η επιχείρηση διάσωσης είναι κρίσιμη τις πρώτες ώρες και ημέρες μετά το ατύχημα.

Επιβεβαιωμένοι νεκροί: 2 παιδιά.

παιδιά. Επιβαίνοντες: πάνω από 35 άτομα στο σκάφος.

πάνω από άτομα στο σκάφος. Διασωθέντες: περίπου το 50% των επιβατών, σύμφωνα με τις αναφορές.

Τι μένει να διευκρινιστεί

Απαιτούνται επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια της σύγκρουσης, τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων και των τραυματιών, καθώς και για την πορεία της έρευνας. Η διεθνής και περιφερειακή συνεργασία σε περιστατικά τέτοιας κλίμακας μπορεί να επιταχύνει τις έρευνες και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων διάσωσης.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την παροχή βοήθειας σε όσους επλήγησαν από το ατύχημα.