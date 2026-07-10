Αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη: η οδηγική παιδεία στο επίκεντρο

Αν και ο νέος Κ.Ο.Κ. και οι αυστηρότεροι έλεγχοι μείωσαν περιστατικά, η Κρήτη καταγράφει φέτος αύξηση θανάτων στους δρόμους — από 12 σε 19 — και προκαλεί ερωτήματα για την ποιότητα της οδηγικής κουλτούρας.

Σημαντική άνοδος των θανάτων από τροχαία καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.ΣΥ.Π.ΡΟ.Τ.Α.). Τα επίσημα στοιχεία που αναφέρθηκαν δείχνουν ότι την τρέχουσα περίοδο καταγράφηκαν 19 θάνατοι, έναντι 12 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η εξέλιξη αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το πώς η κοινωνία και οι πολιτικές παρεμβάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά των οδηγών.

Πώς ερμηνεύεται η αύξηση

Κατά την ανάλυση των δεδομένων, επισημαίνεται ότι η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με πολύ χαμηλά νούμερα (με συνολικά 38 θανάτους), αποτέλεσμα εν μέρει της αυστηροποίησης των ελέγχων και των προστίμων που εισήγαγε ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Ωστόσο, η φετινή αύξηση δεν αποδίδεται αποκλειστικά στην αποτυχία των μέτρων ελέγχου αλλά πιθανόν και στην εξοικείωση του κοινού με αυτά — δηλαδή σε μια υποχώρηση του αρχικού φόβου και όχι στην ουσιαστική αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας.

«δεν αλλάζουν τα πράγματα μόνο με τιμωρία, αλλάζουν με παιδεία, με γνώση, με συμπεριφορά, με αυτοεκτίμηση, με αλληλοσεβασμό, με τήρηση κανόνων»

Η φράση αυτή συνοψίζει την προτεραιότητα που θέτουν οι φορείς πρόληψης: η νοοτροπία και η εκπαίδευση των οδηγών πρέπει να συμπληρώσουν τους ελέγχους και τα πρόστιμα για την επιτυχία μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Έτος / Περίοδος Θάνατοι (αναφορά) Τρέχουσα περίοδος (2026) 19 Αντίστοιχη περίοδος πέρυσι 12 Συνολικό 2025 38 Παλιότερα χρόνια (παράδειγμα) 119 (το 2001)

Τα δεδομένα δείχνουν ότι, παρά την προσωρινή αύξηση, τα επίπεδα παραμένουν μακράν χαμηλότερα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν καταγράφονταν δεκάδες έως εκατοντάδες θάνατοι ετησίως σε τοπικό επίπεδο.

Συνεπειες και προτάσεις για οικογένειες και νέους οδηγούς

Για γονείς και νέους οδηγούς οι επιπτώσεις είναι πρακτικές και άμεσες: η πρόληψη απαιτεί συνδυασμό μέτρων ενημέρωσης, σχολικής και εξωσχολικής εκπαίδευσης, και πρακτικής εξάσκησης. Ενδεικτικά βήματα που μπορούν να ενισχύσουν την οδηγική παιδεία:

Ενσωμάτωση μαθημάτων οδικής ασφάλειας στο σχολικό πρόγραμμα και σε εξωσχολικά σεμινάρια.

Πρακτική εκπαίδευση με έμπειρους εκπαιδευτές πριν από την απόκτηση άδειας.

Στοχευμένες ενημερωτικές καμπάνιες για νέους οδηγούς και οικογένειες.

Συνεργασία φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολείων και συλλόγων πρόληψης.

Η εμπειρία της Κρήτης δείχνει ότι οι έλεγχοι αποδίδουν βραχυπρόθεσμα αλλά χωρίς συστηματική εκπαιδευτική δράση το όφελος κινδυνεύει να μην εδραιωθεί. Η πρόκληση για την πολιτεία και την κοινωνία είναι να μεταφράσουν την επιβολή κανόνων σε σταθερές αλλαγές συμπεριφοράς.

Η παρακολούθηση των στοιχείων το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί αν η φετινή αύξηση είναι παροδική ή ένδειξη ανάγκης αναθεώρησης των εκπαιδευτικών και προληπτικών στρατηγικών στην οδική ασφάλεια.