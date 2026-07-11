Τρεις συλλήψεις στην Ηλεία μετά από ελέγχους σε καφέ-μπαρ για ένταση μουσικής και κατάληψη αιγιαλού

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Αστυνομίας στην Ηλεία, συνελήφθησαν τρεις γυναίκες σε Πύργο και Πηνειό για υπέρβαση ορίων έντασης μουσικής και παράνομη κατάληψη χώρου αιγιαλού. Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Εντατικοί έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ηλείας, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Πύργου και Πηνειού προχώρησαν σε συνολικά τρεις συλλήψεις, χθες και σήμερα. Οι υποθέσεις αφορούν παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία καταστημάτων: δύο για ένταση μουσικής πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και μία για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού.

Στον Πύργο, τοπικοί αστυνομικοί πραγματοποίησαν δύο ελέγχους σε καφέ-μπαρ, όπου μετά από ηχομέτρηση διαπιστώθηκε ότι η ένταση της μουσικής υπερέβαινε τα όρια που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, η μία σήμερα τα ξημερώματα και η άλλη χθες τα μεσάνυχτα, συνελήφθησαν οι υπεύθυνες λειτουργίας των καταστημάτων και σχηματίστηκαν οι αντίστοιχες δικογραφίες για διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Παράλληλα, στο Δήμο Πηνειού, κατά τον πρωινό έλεγχο σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκε αυθαίρετη μεταλλική εξέδρα τοποθετημένη μπροστά από το κατάστημα, όπου είχαν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσματα εξυπηρέτησης πελατών. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε και δεύτερη μεταλλική εξέδρα που επίσης καταλάμβανε χώρο του αιγιαλού, με αποτέλεσμα να στοιχειοθετηθεί η τρίτη σύλληψη σε βάρος της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας.

Τι σημαίνουν οι έλεγχοι για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις

Οι αστυνομικοί έλεγχοι συνδέονται αφενός με τη διασφάλιση της δημόσιας ησυχίας και αφετέρου με την τήρηση της νομοθεσίας που προστατεύει τους κοινόχρηστους χώρους, όπως ο αιγιαλός. Η παρουσία μεταφερόμενων ή μόνιμων κατασκευών σε χώρους που ανήκουν στο δημόσιο εδάφος έχει άμεσες συνέπειες στη χρήση του χώρου από τους πολίτες και προκαλεί νομικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται.

Τοπική ησυχία: Έλεγχοι ηχομέτρησης εφαρμόζονται για την προστασία των περιοίκων.

Έλεγχοι ηχομέτρησης εφαρμόζονται για την προστασία των περιοίκων. Προστασία αιγιαλού: Η αυθαίρετη τοποθέτηση εξέδρας και τραπεζοκαθισμάτων συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η αυθαίρετη τοποθέτηση εξέδρας και τραπεζοκαθισμάτων συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Δικογραφίες: Οι υποθέσεις θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Οι επιχειρηματίες της περιοχής οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τα όρια λειτουργίας που θέτουν οι αρμόδιες αρχές, τόσο για την ένταση της μουσικής όσο και για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. Οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα από υπερβολική ένταση ή από παράνομη χρήση του αιγιαλού μπορούν να αναφέρουν περιστατικά στις τοπικές αρχές.

Τοποθεσία Πλήθος συλλήψεων Κύριος λόγος Πύργος 2 Μουσική πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια Πηνειός 1 Αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού (μεταλλική εξέδρα)

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα παραδοθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν στο πλαίσιο της υποχρέωσης των αρχών να ρυθμίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και να προστατεύουν το δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η τήρηση της νομιμότητας σε ζητήματα κοινής ησυχίας και προστασίας του αιγιαλού αποτελεί ζήτημα άμεσου ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία και την εικόνα των παραλιακών επιχειρήσεων.