Τρεις θάνατοι λουομένων — ένας στην Ηλεία, συναγερμός για την ασφάλεια στις παραλίες

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε τρεις θανάτους λουομένων σε παραλιακές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και ένας ηλικιωμένος στην Ηλεία. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επείγουσες διακομιδές και καταγράφηκαν τραυματισμοί ναυτικών.

Συμβάντα και τοπικές επιπτώσεις

Το πρωί της ίδιας ημέρας το Λιμενικό Σώμα ενημέρωσε για τρεις θανάτους λουομένων σε διαφορετικές θαλάσσιες ζώνες της χώρας, με ένα από τα περιστατικά να αφορά την Ηλεία. Συγκεκριμένα, ανέσυραν έναν 83χρονο χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή Σαρακίνας-Σπιάντζας στην Ηλεία. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και διατάχθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές ενέργειες.

Τα υπόλοιπα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε παραλίες της Χαλκιδικής (ένας 79χρονος) και στην Τήνο (ένας 81χρονος), με αντίστοιχο τραγικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, αναφέρθηκαν περιστατικά τραυματισμών και επείγουσες μεταφορές ασθενών προς νοσοκομεία.

Ηλεία: 83χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη Σαρακίνας-Σπιάντζας.

83χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη Σαρακίνας-Σπιάντζας. Πάτρα (λιμάνι): 50χρονος ναυτικός τραυματίστηκε από πτώση σε γκαράζ πλοίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

50χρονος ναυτικός τραυματίστηκε από πτώση σε γκαράζ πλοίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ναύαρίνο/Καλαμάτα: 30χρονος ναυτικός κρουαζιερόπλοιου διακομίστηκε για εξετάσεις λόγω προβλήματος υγείας.

Τι σημαίνουν τα περιστατικά για την τοπική κοινωνία

Οι θάνατοι ηλικιωμένων λουομένων υπενθυμίζουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στις παραλίες της Ηλείας, ειδικά σε ώρες καιρού ή σε περιοχές χωρίς οργανωμένη ναυαγοσωστική κάλυψη. Για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, σημαντικά σημεία είναι:

Έλεγχος ικανότητας κολύμβησης και αποφυγή μπάνιου μόνοι ή σε απομονωμένα σημεία.

Προτίμηση παραλιών με παρουσία ναυαγοσώστη και εύκολη πρόσβαση σε επείγουσες υπηρεσίες.

Επικοινωνία με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών ή ενδείξεων κινδύνου στη θάλασσα.

Το Λιμενικό, πέρα από τις διασώσεις και τις διακομιδές που πραγματοποίησε, έχει διατάξει τις σχετικές ιατροδικαστικές ενέργειες όπου σημειώθηκαν θάνατοι. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι φρόντισε για τέσσερις επιπλέον επείγουσες διακομιδές ασθενών από νησιά προς νοσοκομειακές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η Σκιάθος, η Αμοργός, η Σκύρος και η Σαμοθράκη.

Τοποθεσία Ηλικία Επίπτωση Σαρακίνας-Σπιάντζας (Ηλεία) 83 Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του — διαπιστώθηκε θάνατος Ποτίδαια (Χαλκιδική) 79 Διακομίστηκε — διαπιστώθηκε θάνατος Όρμος Αγίου Ιωάννη (Τήνος) 81 Διακομίστηκε — διαπιστώθηκε θάνατος

Για τους κατοίκους της Ηλείας, η έκθεση αυτή αποτελεί έκκληση προσοχής κατά την παραμονή στην ακτή, ειδικά για τους ηλικιωμένους και για όσους έχουν προβλήματα υγείας. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες θα παρακολουθούν την κατάσταση και εφιστούν την προσοχή στην τήρηση κανόνων ασφάλειας στην παραλία.

Σημείωση: Στις ανακοινώσεις του Λιμενικού περιλαμβάνονται επίσης οι περιπτώσεις τραυματισμένων ναυτικών και οι διακομιδές ασθενών από νησιά προς την ηπειρωτική χώρα, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την πρόοδο της υγείας τους.