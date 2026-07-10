Τσίπρας: η ΕΛΑΣ «παίρνει θέση» απέναντι στη ΝΔ — αναφέρει 40 ημέρες και πτώση αγοραστικής δύναμης

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ στο Περιστέρι, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πολιτική «τοξικότητα» και ανακοινώνοντας ότι το νέο κόμμα θα αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία «σε 40 ημέρες». Επίσης έκανε λόγο για μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά τέσσερις μονάδες.

Στην εκδήλωση της νεοσυσταθείσας παράταξης ΕΛΑΣ στο Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε οξεία κριτική κατά της κυβέρνησης, εστιάζοντας στην οικονομική πραγματικότητα και στην πολιτική «τοξικότητα» που, όπως υποστήριξε, χαρακτηρίζει την περίοδο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε ως προσπάθεια ανάκτησης της φωνής των πολιτών και ενδυνάμωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Κρίσιμα σημεία της ομιλίας

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η ΕΛΑΣ, μόλις σαράντα ημέρες μετά την ίδρυσή της, είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί ευθέως τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική διαδικασία. Επιπλέον, επικέντρωσε την κριτική του στην πολιτική οξύτητα του δημόσιου λόγου και κατηγόρησε την κυβέρνηση για την υποβάθμιση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών κατά τέσσερις μονάδες.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μας υβρίζει», είπε, «αλλά… δεν έχει καμία απολύτως σημασία».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο όπου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ περιέγραψε την κίνηση ως πολιτική πράξη που βαδίζει «πλάι-πλάι με την κοινωνία», όχι ως επικοινωνιακό τέχνασμα.

Πολιτικό στίγμα: Η ΕΛΑΣ αυτοτοποθετείται ως εναλλακτική δύναμη με επιθετική παρουσία στο δημόσιο διάλογο.

Η ΕΛΑΣ αυτοτοποθετείται ως εναλλακτική δύναμη με επιθετική παρουσία στο δημόσιο διάλογο. Χρονοδιάγραμμα: Η αναφορά σε «40 ημέρες» σηματοδοτεί επιτάχυνση της πολιτικής παρουσίας και πιθανές προεκλογικές κινήσεις.

Η αναφορά σε «40 ημέρες» σηματοδοτεί επιτάχυνση της πολιτικής παρουσίας και πιθανές προεκλογικές κινήσεις. Οικονομικό αφήγημα: Η επίκληση της μείωσης της αγοραστικής δύναμης επιχειρεί να συνδέσει την πολιτική κριτική με την καθημερινότητα των πολιτών.

Συνέπειες και διόδοι παρακολούθησης

Η επιθετική ρητορική και η γρήγορη παρουσίαση νέου πολιτικού φορέα αλλάζουν το πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού. Σε εθνικό επίπεδο, αυτό σημαίνει:

Επιτάχυνση δημόσιου διαλόγου και πιθανή αύξηση πολιτικών συγκεντρώσεων και αντιπαραθέσεων στο προσεχές διάστημα.

Αύξηση της παρακολούθησης από ΜΜΕ και κοινωνία για κάθε κίνηση της ΕΛΑΣ, δεδομένης της πρόθεσης «να αναμετρηθεί» σε βραχύ χρονικό ορίζοντα.

Προβληματισμό για την επίπτωση της οικονομικής ρητορικής στο σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν την αγοραστική δύναμη νοικοκυριών και καταναλωτών.

Στοιχείο Αναφορά Χρόνος από ίδρυση έως «αναμέτρηση» 40 ημέρες Επίπτωση στην αγοραστική δύναμη 4 μονάδες

Τα επόμενα βήματα που χρειάζονται παρακολούθηση είναι η επίσημη παρουσίαση του οργανωτικού σχήματος της ΕΛΑΣ, οι προγραμματικές της θέσεις στον τομέα της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής και οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων. Η επικοινωνιακή ένταση που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας μπορεί να μεταφραστεί σε μια πιο πολωμένη προεκλογική περίοδο, με άμεσες συνέπειες για τη δημόσια συζήτηση και τις επιλογές των πολιτών.

Για γονείς και μαθητές, η πολιτική κινητικότητα αυτή σημαίνει κυρίως την ανάγκη για ενημέρωση: παρακολούθηση επίσημων ανακοινώσεων, έλεγχος των προγραμματικών δεσμεύσεων που αφορούν την εκπαίδευση και την οικονομική στήριξη νοικοκυριών, και προσοχή σε επικοινωνιακές υπερβολές που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα. Η επόμενη περίοδος θα δείξει σε ποιο βαθμό η νέα παράταξη θα μετατρέψει το πολιτικό της στίγμα σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.