Τσίπρας παρουσιάζει την ΕΛΑΣ και προαναγγέλλει νέο σχέδιο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Σε ομιλία του στο 30ό Annual Government Roundtable του Economist ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε τη νέα πολιτική ταυτότητα της ΕΛΑΣ και ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ολοκληρωμένη πρόταση για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Νέος πολιτικός φορέας με εκπαιδευτική δέσμη

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε σαφές πολιτικό στίγμα για τον νέο φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 30ού Annual Government Roundtable του Economist. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκαν τόσο ο ρόλος του νέου κόμματος στην εγχώρια πολιτική σκηνή όσο και η εκπαιδευτική πολιτική, όπου προανήγγειλε την παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ομιλία του, η ΕΛΑΣ δημιουργείται με στόχο να καλύψει το κενό μιας αξιόπιστης αντιπολίτευσης και να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο ίδιος περιέγραψε τη νέα πολιτική ταυτότητα ως προσπάθεια σύγκλισης τριών πολιτικών ρευμάτων: σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική Αριστερά και πολιτική οικολογία. Αναγνώρισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στο να αποτελέσει «ακόμη μια αριστερά της διαμαρτυρίας», αλλά μια «κυβερνώσα αριστερά» με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σχέδιο διακυβέρνησης.

«Η ΕΛ.Α.Σ. δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου και να αποκτήσει τη δυναμική ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να διεκδικήσει στα ίσα τη διακυβέρνηση της χώρας».

Τι είπε για την Παιδεία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εκπαιδευτική πολιτική: ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί «αναλυτικά το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ.» για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ. Σημείωσε ότι το σημερινό λύκειο έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε προθάλαμο των πανελλαδικών εξετάσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη επανεξέτασης του μοντέλου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προτεραιότητα : η μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών.

: η μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών. Σύνθεση φορέα : σύγκλιση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής Αριστεράς και πολιτικής οικολογίας.

: σύγκλιση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής Αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Εκπαιδευτική δέσμη: άμεση ανακοίνωση ολοκληρωμένης πρότασης για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Προεκτάσεις και πρακτικά θέματα για γονείς και μαθητές

Η προαναγγελία ενός νέου σχεδίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει άμεσες συνέπειες για οικογένειες, υποψηφίους και σχολικές κοινότητες, ακόμη και στο επίπεδο του προγραμματισμού της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όσο πιο σύντομα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου, τόσο περισσότερο θα μπορούν οι μαθητές και οι φορείς εκπαίδευσης να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα φροντιστήρια. Μέχρι την ανακοίνωση του πλήρους σχεδίου, ισχύουν τα υφιστάμενα πλαίσια και ημερομηνίες που εφαρμόζονται από το υπουργείο Παιδείας.

Θέμα Σημείο αναφοράς από την ομιλία Σκοπός ΕΛΑΣ Να αποτελέσει αξιόπιστη αντιπολίτευση και να διεκδικήσει διακυβέρνηση Σύνθεση Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική Αριστερά, πολιτική οικολογία Εκπαίδευση Ανακοίνωση ολοκληρωμένης πρότασης για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Από την ομιλία γίνεται σαφές ότι η ΕΛΑΣ θα αποφασίσει μετέπειτα την ευρωπαϊκή πολιτική ένταξη, καθώς προτεραιότητα για τον φορέα έθεσε τις εθνικές εκλογές. Η αναφορά στην αλλαγή του συστήματος εισαγωγής ανοίγει στην πράξη ένα πεδίο δημόσιου ενδιαφέροντος και διαλόγου, ειδικά για το περιεχόμενο, την αξιολόγηση και τις προθεσμίες εφαρμογής τυχόν νέων ρυθμίσεων.

Για γονείς και υποψηφίους: έως ότου δοθούν οι λεπτομέρειες της πρότασης της ΕΛΑΣ, η λήψη αποφάσεων σχετικά με προετοιμασία και φοίτηση πρέπει να βασίζεται στα επίσημα δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και στις τρέχουσες ημερομηνίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Η όποια πολιτική δέσμη ανακοινωθεί θα απαιτεί περαιτέρω ανάλυση ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και την τεχνική της εφαρμογή στα σχολεία και στις εξετάσεις.

Η δημόσια συζήτηση αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, όταν η ΕΛΑΣ θα παρουσιάσει αναλυτικά το προτεινόμενο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ.