Βουλευτής: Επένδυση στην πρόληψη και την παιδεία για να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες

Η βουλευτής Ευβοίας επισημαίνει ότι κάθε γυναικοκτονία είναι αποτέλεσμα κλιμάκωσης βίας και ζητά στοχευμένες δράσεις πρόληψης, ενίσχυση δομών στήριξης και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις από σχολείο, οικογένεια και πολιτεία.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στον Ελεύθερο Τύπο, η βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, θέτει στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και την ενίσχυση της παιδείας ως βασικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών.

Η οπτική: βία ως διαδικασία, όχι μεμονωμένο γεγονός

Η βουλευτής υπογραμμίζει ότι κάθε τραγωδία δεν είναι «ειδικού βάρους» αυτόνομο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα μιας αλυσίδας κλιμακούμενης βίας που προηγείται, με προειδοποιητικά δείγματα όπως απειλές και κακοποιητικές συμπεριφορές. Από αυτή την άποψη, η αντίδραση μετά το περιστατικό —όπως η επιβολή αυστηρότερων ποινών— δεν αρκεί από μόνη της για να αποτρέψει νέες απώλειες.

Τι προτείνεται να αλλάξει

Επένδυση σε πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αναγνώριση και σταμάτημα της βίας πριν κλιμακωθεί.

Ενίσχυση των δομών στήριξης για τα θύματα, ώστε να υπάρχει άμεση και ολοκληρωμένη βοήθεια.

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο σχολείο και στην οικογένεια για την καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός και η ισότητα.

Η βουλευτής επιμένει ότι η προστασία των γυναικών πρέπει να συνδυάζει πολιτικές πρόληψης, λειτουργικές δομές στήριξης και συνεχή ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια επακολουθήματα.

«Κάθε φορά που μια γυναίκα χάνει τη ζωή της από το χέρι του συντρόφου ή του πρώην συντρόφου της, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας βίας που συχνά είχε δώσει προειδοποιητικά σημάδια.»

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Από την τοποθέτηση προκύπτει ότι η πρόκληση για την πολιτεία και την κοινωνία είναι διπλή: πρώτον, να εντοπιστούν και να υποστηριχθούν έγκαιρα οι γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο· δεύτερον, να ενσωματωθούν στα σχολικά προγράμματα και στην οικογενειακή διαπαιδαγώγηση θεματικές για την ισότητα και την αντιμετώπιση της βίας. Η βουλευτής ζητά συντονισμένες πολιτικές, διαρκή ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων, ώστε «καμία γυναίκα να μη μένει απροστάτευτη».

Θέμα Προτεινόμενη δράση Πρόληψη Έγκαιρη παρέμβαση, εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης Δομές στήριξης Ενίσχυση υπηρεσιών για θύματα και συντονισμός φορέων Πολιτική παρέμβαση Συντονισμένες δημόσιες πολιτικές και διαρκής ενημέρωση

Για γονείς και εκπαιδευτικούς, τα πρακτικά συμπεράσματα είναι σαφή: χρειάζεται ενίσχυση της επικοινωνίας με παιδιά και εφήβους για τα όρια στις σχέσεις, εκπαίδευση στην αναγνώριση σημάτων κακοποίησης και συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες για έγκαιρη προστασία. Η δημόσια συζήτηση που ανοίγει η τοποθέτηση της βουλεύτριας καλεί σε μετασχηματιστικές κινήσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καταλήγει το άρθρο, δεν είναι υπόθεση μόνο του νόμου ή της αστυνόμευσης· απαιτεί συλλογική ευθύνη και συστηματική εργασία σε εκπαιδευτικό, διοικητικό και κοινωνικό επίπεδο για να μην θρηνήσουμε «ούτε μίας ακόμη ζωής».