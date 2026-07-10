Υποχωρεί η αστάθεια — μικρή άνοδος θερμοκρασίας και βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα

Η μεταβολή του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026: περιορισμός των βροχών, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και αυξημένες, καλοκαιρινές συνθήκες προς το Σαββατοκύριακο. Συμβουλές προστασίας από τη ζέστη.

Σύντομη εικόνα

Η αστάθεια που επηρέαζε τμήματα της χώρας υποχωρεί και ο καιρός παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Αναμένονται τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως τις πρωινές ώρες σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, της Στερεάς και στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αλλά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν γρήγορα. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε επίπεδα σύμφορα με την εποχή, με τις θερμές ώρες να γίνονται ήδη περισσότερο «καλοκαιρινές».

Λεπτομέρειες πρόγνωσης

Σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στην πλειονότητα των περιοχών το σκηνικό του καιρού θα βελτιωθεί έπειτα από τα πρόσκαιρα φαινόμενα του πρωινού. Στα ηπειρωτικά αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές νεφώσεις και κατά τόπους μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική υπάρχουν πιθανότητες για ασθενείς πρωινές βροχές και τοπική όμβρια δραστηριότητα στα βόρεια και δυτικά του νομού κατά το απόγευμα.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και σε πολλές περιοχές θα κυμανθεί ως εξής: έως 34°C κατά μέσο όρο, ενώ τοπικά μέσα στο Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 35–37°C και σε ορισμένες ενότητες της ηπειρωτικής χώρας έως και 38°C. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Περιοχή Εκτιμώμενη ανώτερη θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία 29°C Μακεδονία — Θράκη 34°C Θεσσαλία 35°C Πελοπόννησος — Στερεά 33–35°C Νησιά (Ιόνιο, Αιγαίο, Κρήτη) 32–33°C

Προοπτική για Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο και η Κυριακή αναμένονται γενικά αίθριες και καλοκαιρινές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με περιορισμένες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα ηπειρωτικά (περί 2–4 μποφόρ), ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα διατηρηθούν μέτριοι έως ισχυροί.

Συμβουλές για τον πολίτη

Σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες (11:00–17:00).

Να διατηρείται επαρκής ενυδάτωση — προτιμήστε νερό και ελαφρά γεύματα.

Οι ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, χρόνια πάσχοντες) να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και να έχουν πρόσβαση σε δροσερό περιβάλλον.

Σε Ναυτιλία και παράκτιες δραστηριότητες να ληφθούν υπόψη τοπικές πληροφορίες για ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.

Η τρέχουσα εξέλιξη δείχνει επιστροφή σε πιο σταθερό, καλοκαιρινό σκηνικό για το επόμενο διάστημα, με τοπικές διακυμάνσεις στα ορεινά και ενδεχόμενες υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές. Παρακολουθήστε τις επικαιροποιημένες εκθέσεις της ΕΜΥ και τις τοπικές προειδοποιήσεις για την ασφάλειά σας.

Σύνταξη: Παύλος Ρηγόπουλος, Συντάκτης Καιρού — Show Time CY