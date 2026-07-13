Ζέστη και μελτέμια τη Δευτέρα: τοπικές μπόρες στα ορεινά και 7 μποφόρ στα πελάγη

Γενικά αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους που στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη Θράκη και ανατολική Μακεδονία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου γενικά αίθριο σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας, συνδυασμένο με ισχυρούς βόρειους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Παρά την κυρίαρχη ηλιοφάνεια, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις πάνω από τα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν σε ορισμένες περιοχές τοπικές βροχές ή όμβροι και, κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι και θάλασσες

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ στις περισσότερες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, ενώ στα πελάγη τοπικά θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει αυξημένη θαλάσσια μεταβλητότητα και πιθανές δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα και στις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής.

Θερμοκρασίες κατά περιοχές

Περιοχή Εκτιμώμενη μέγιστη (°C) Σημείωση Ηπειρωτικά (γενικά) 35 (τοπικά 36) Αυξημένες θερμοκρασίες Νησιά 33–34 (Δωδεκάνησα τοπικά 35) Ζέστη, ιδιαίτερα στα νότια Αττική Από 23 έως 35 Γενικά αίθριο, τοπικές μπόρες Θεσσαλονίκη Από 21 έως 34 Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Στις πιο θερμές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ή θα φτάσει τους 35–36°C, ενώ στα νησιά οι μέγιστες θα κινούνται γύρω στους 33–34°C, τοπικά έως 35°C στα Δωδεκάνησα. Οι μεσημβρινές και απογευματινές νεφώσεις αναμένονται κυρίως πάνω από ορεινές ζώνες, όπου υπάρχει πιθανότητα για βροχές ή όμβρους.

Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις λόγω βορείων ανέμων που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ .

. Σε περιοχές με πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνιστάται αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο και επαρκής ενυδάτωση.

Οδηγοί να είναι προσεκτικοί στις ορεινές περιοχές όπου είναι πιθανές τοπικές βροχές και περιορισμένη ορατότητα.

Αν και το γενικό μοτίβο παραμένει σταθερό με ζέστη και μελτέμια, οι τοπικές μπόρες στα ορεινά και οι μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη απαιτούν παρακολούθηση των επικαιροποιήσεων της ΕΜΥ, ειδικά για όσους δραστηριοποιούνται υπαίθρια ή στη θάλασσα.

Σε επόμενη έκδοση θα παρουσιαστεί αναλυτικότερος χάρτης κινδύνου για τις περιοχές όπου αναμένεται ισχυρότερη αστάθεια ή πιο έντονοι άνεμοι.