Περιοδεία της Υπ. Παιδείας στην Άρτα: επαφές με σχολεία, πανεπιστήμιο και αυτοδιοίκηση

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επισκέφθηκε την Άρτα σε πλαίσιο περιοδειών στην Περιφέρεια, με επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συσκέψεις με δημάρχους και τον Περιφερειάρχη για τα τοπικά ζητήματα της εκπαίδευσης.

Επίσκεψη με επίκεντρο τα σχολεία και τη συνεργασία με την αυτοδιοίκηση

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, πραγματοποίησε περιοδεία στο Νομό Άρτας στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεων της στην Περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην περιοχή, συνομίλησε με εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και φοιτητές, επισκεπτόμενη σειρά εκπαιδευτικών δομών.

Στη συνοδεία της συμμετείχε ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Άρτας, Γιώργος Στύλιος, ενώ στις επαφές με την αυτοδιοίκηση εκπροσωπήθηκαν οι κύριοι φορείς της περιοχής.

Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες: Μουσικό Σχολείο Άρτας, 3ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., 2ο Γενικό Λύκειο.

Πανεπιστημιακή παρουσία: εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας.

Συναντήσεις με αυτοδιοίκηση και εκκλησία: Περιφερειάρχης Ηπείρου, Δήμαρχοι και Μητροπολίτης Άρτας.

Από τη σειρά επαφών ξεχωρίζουν οι συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος και ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος συμμετείχαν στις επαφές για τα ζητήματα της τοπικής εκπαίδευσης.

Φορείς/Τοποθεσίες Τύπος επαφής Μουσικό Σχολείο Άρτας Συναντήσεις με μαθητές & εκπ/κούς Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Επαφή με ειδική επαγγελματική εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Α.Αρτας) Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις

«Πραγματοποιήσαμε μία εξαιρετικά παραγωγική περιοδεία στο Νομό της Άρτας. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με δεκάδες μαθητές και φοιτητές, να ακούσω τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς τους… Βρισκόμαστε κοντά στους δασκάλους, καθηγητές, μαθητές και φοιτητές. Στο πλευρό των συμπολιτών μας.»

Η περιοδεία, όπως αποτυπώθηκε στις συναντήσεις, επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: την απευθείας επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα, την πληροφόρηση για λειτουργικά ζητήματα σχολικών μονάδων και την ενίσχυση της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σημειώθηκε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, όπου φοιτητές και ακαδημαϊκά στελέχη ανέδειξαν ανάγκες και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στήριξη των υπηρεσιών στην περιοχή.

Για τους κατοίκους της Άρτας οι επισκέψεις αυτές έχουν πρακτική σημασία: η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας δίνει δυνατότητα άμεσης καταγραφής προβλημάτων και προτάσεων, αλλά και δυνατότητα προώθησης τοπικών αιτημάτων σε κεντρικό επίπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η επαφή με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., δεδομένου ότι αφορά ευπαθείς ομάδες μαθητών και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ανακοίνωση που ακολούθησε την περιοδεία υπογράμμισε τη βούληση για συνεχή υποστήριξη και συνεργασία: όπως αναφέρεται, το υπουργείο «δίνει τον καθημερινό του αγώνα, για μια καλύτερη Παιδεία», ένα μήνυμα που καλείται τώρα να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και χρονοδιαγράμματα από τους αρμόδιους φορείς.

Σε τοπικό επίπεδο, οι επόμενες κινήσεις που περιμένουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι φορείς αφορούν την υλοποίηση λύσεων για λειτουργικά προβλήματα των σχολείων, την ενίσχυση της στελέχωσης και την βελτίωση των υποδομών όπου απαιτείται. Η Άρτα παρακολουθεί πλέον την εξέλιξη των δεσμεύσεων που διατυπώθηκαν σε αυτή την περιοδεία.