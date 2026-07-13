Καταγγελίες και ελέγχοι στη Ζάκυνθο: συλλήψεις, παραβάσεις κράνους και έλεγχοι ωραρίων

Σειρά παρεμβάσεων της Αστυνομίας στη Ζάκυνθο οδήγησε σε συλλήψεις για διατάραξη ησυχίας και μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι για την προστασία των δικυκλιστών.

Συνεργεία ελέγχων και αστυνομική δραστηριότητα στο νησί

Στην τελευταία ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων καταγράφονται πολλαπλές παρεμβάσεις στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα να προκύψουν συλλήψεις και αρκετές παραβάσεις που αφορούν τόσο την νυχτερινή λειτουργία καταστημάτων όσο και την οδική συμπεριφορά των χρηστών δικύκλων.

Στον Λαγανά και συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα τη σύλληψη του ιδιοκτήτη. Η υπόθεση αφορά παράβαση σχετική με τη διατάραξη της κοινής ησυχίας και υπέρβαση του επιτρεπόμενου ωραρίου για μουσική, όπως καταγράφηκε από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, σε άλλη παρέμβαση στο ίδιο σημείο, συνελήφθη νεαρός αλλοδαπός ύστερα από εντοπισμό μικρής ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης στην κατοχή του. Οι σχετικές διενέργειες έγιναν από δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων που στοχεύουν στη μείωση της μικροεγκληματικότητας σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή.

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για κράνος

Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η εκστρατεία της Αστυνομίας για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας που στοχεύει στην καθολική χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων. Στην πρόσφατη περίοδο ελέγχων, από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε όλη την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων με σημαντική παρουσία στη Ζάκυνθο.

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Η σχετική επιχείρηση απέδωσε ποσά παραβάσεων που καταγράφονται στο ημερήσιο δελτίο, σημειώνοντας ότι οι νέες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπουν αυστηρότερα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους.

Σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος για διατάραξη ησυχίας και υπέρβαση ωραρίου.

ιδιοκτήτη καταστήματος για διατάραξη ησυχίας και υπέρβαση ωραρίου. Σύλληψη αλλοδαπού για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης.

αλλοδαπού για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης. 65 παραβάσεις στη Ζάκυνθο για μη χρήση κράνους εντός της εβδομάδας.

Περίοδος ελέγχων Έλεγχοι (Ιόνια Νησιά) Σύνολο παραβάσεων Παραβάσεις στη Ζάκυνθο 22–28 Ιουνίου 639 227 65

Η τοπική αστυνομική παρουσία και οι στοχευμένοι έλεγχοι δείχνουν την προτεραιότητα στις δημόσιες παραβάσεις που επηρεάζουν το νυχτερινό περιβάλλον και την ασφάλεια των μετακινήσεων. Οι έλεγχοι έχουν και αποτρεπτικό χαρακτήρα, αλλά επίσης στοχεύουν στην επιβολή του νόμου όπου παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες παρεκκλίσεις από τις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας και τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς.

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της Ζακύνθου, τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος είναι η ανάγκη τήρησης των ωραρίων λειτουργίας, η σωστή διαχείριση της μουσικής σε υπαίθριους και κλειστούς χώρους και η ενημέρωση των χρηστών δικύκλων σχετικά με τις νέες κυρώσεις για μη χρήση κράνους. Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας τάξης και της ανθρώπινης ζωής.