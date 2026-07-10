Αφάλες Ιθάκης: οδηγός για μια απομονωμένη, αλλά απαιτητική παραλία

Η παραλία Αφάλες στη βόρεια Ιθάκη παραμένει ανεξερεύνητη για πολλούς — προσφέρει καθαρά νερά και απομονωμένους όρμους, αλλά απαιτεί προετοιμασία λόγω πρόσβασης, ανέμων και κινδύνου κατολισθήσεων.

Στο βάθος της βόρειας ακτής

Στη βόρεια πλευρά της Ιθάκης βρίσκεται η παραλία Αφάλες, ένας μεγάλος κόλπος που διακρίνεται για την άγρια ομορφιά του και το λιγοστό ανθρώπινο αποτύπωμα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω μιας πράσινης διαδρομής από το χωριό Πλατρειθιά, και ο επισκέπτης αντικρίζει σειρά βοτσαλωτών ακτών, με δέντρα που φτάνουν κοντά στη θάλασσα.

Οι Αφάλες προσελκύουν όσους αναζητούν ηρεμία, αλλά τα χαρακτηριστικά της περιοχής κάνουν αναγκαία την προσεκτική οργάνωση της εξόρμησης.

Τι να περιμένετε στον κόλπο

Πολλαπλές βοτσαλωτές ακτές με καθαρά νερά σε αποχρώσεις του μπλε.

Δύο μικρούς, απομονωμένους όρμους στο πίσω μέρος του κόλπου — Κουλούμι και Περιβόλι — ιδανικούς για απομόνωση.

και — ιδανικούς για απομόνωση. Εναλλαγή σκιάς και ηλίου: οι λευκοί κάθετοι βράχοι προσφέρουν φυσική σκιά κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Οι συγκεκριμένοι κόλποι λειτουργούν ως μικρά «καταφύγια» για επισκέπτες που θέλουν να αποφύγουν την κεντρική ακτή, ειδικά τις πιο πολυσύχναστες ημέρες.

Κίνδυνοι και προφυλάξεις

Η παραλία είναι ανοργάνωτη. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες πρέπει να φέρνουν τα απαραίτητα μαζί τους και να λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένους κινδύνους:

Προμήθειες: νερό, τρόφιμα, καφές και ότι χρειαστείτε για τη μέρα — δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις.

νερό, τρόφιμα, καφές και ότι χρειαστείτε για τη μέρα — δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ανέμοι: ο κόλπος είναι εκτεθειμένος στους βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους (μαΐστρο). Σε δυνατούς ανέμους τα κύματα αυξάνονται και το κολύμπι μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

ο κόλπος είναι εκτεθειμένος στους βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους (μαΐστρο). Σε δυνατούς ανέμους τα κύματα αυξάνονται και το κολύμπι μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Κατολισθήσεις: οι επιβλητικοί κατακόρυφοι βράχοι, παρότι προσφέρουν αισθητική αξία, δεν είναι απολύτως σταθεροί — αποφύγετε να απλώσετε την πετσέτα κάτω από τους γκρεμούς.

οι επιβλητικοί κατακόρυφοι βράχοι, παρότι προσφέρουν αισθητική αξία, δεν είναι απολύτως σταθεροί — αποφύγετε να απλώσετε την πετσέτα κάτω από τους γκρεμούς. Πρόσβαση: απαιτείται σύντομος περίπατος από το σημείο όπου αφήνετε το αυτοκίνητο και τα παπούτσια με σόλα ή αθλητικά είναι απαραίτητα λόγω βοτσαλωτού εδάφους.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Βόρεια Ιθάκη, πρόσβαση από Πλατρειθιά Τύπος ακτής Βότσαλο, βράχια Μικροί όρμοι Κουλούμι, Περιβόλι Υποδομές Καμία (ανοργάνωτη παραλία)

Συμβουλές για κατοίκους και επισκέπτες

Για τους μόνιμους κατοίκους της Ιθάκης και τους ταξιδιώτες που προγραμματίζουν επίσκεψη, η σωστή προετοιμασία μεταφράζεται σε ασφαλέστερη εμπειρία και σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον:

Ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού πριν την αναχώρηση, ειδικά για έντονους βόρειους ανέμους.

Μην αφήνετε σκουπίδια· η παραλία είναι χωρίς υπηρεσίες καθαρισμού.

Αποφύγετε τα σημεία κάτω από τους κάθετους βράχους και μην επιχειρείτε αναρρίχηση σε ασταθή τμήματα.

Φροντίστε για κατάλληλη υπόδηση στον δρόμο προς την παραλία και για ιατρικό κιτ σε περίπτωση μικροτραυματισμών.

Οι Αφάλες αποτελούν μια ξεχωριστή επιλογή για όσους επιθυμούν μια αυθεντική εμπειρία στη θάλασσα της Ιθάκης. Η άγρια ομορφιά τους συνοδεύεται από ευθύνη: η προσοχή στην ασφάλεια και η τήρηση των βασικών κανόνων συμπεριφοράς διασφαλίζουν πως ο χώρος θα παραμείνει προσιτός και ασφαλής για ντόπιους και επισκέπτες.