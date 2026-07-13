Αίσιο τέλος για τέσσερις πεζοπόρους εγκλωβισμένους σε φαράγγι κοντά στο Πανόπουλο

Τέσσερα άτομα από την Αθήνα απεγκλωβίστηκαν μετά από μεγάλη νυχτερινή επιχείρηση στην περιοχή του Πανόπουλου, όπου η άνοδος της στάθμης των νερών σε φαράγγι λόγω έντονης βροχόπτωσης τους έκοψε τη δίοδο. Επέστρεψαν καλά στην υγεία τους και ευχαρίστησαν τις ομάδες διάσωσης και κατοίκους.

Απεγκλωβισμός μετά από νυχτερινή επιχείρηση

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων πεζοπόρων, δύο ανδρών και δύο γυναικών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε τμήμα του φαραγγιού Σιπρένι στην περιοχή του Πανόπουλου, κοντά στο δάσος της Κάπελης, στο νομό Ηλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε νωρίτερα, η στάθμη του νερού στο φαράγγι ανέβηκε και οι πεζοπόροι δεν μπόρεσαν να βρουν δίοδο για να συνεχίσουν.

Οι εγκλωβισμένοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και επικοινώνησαν άμεσα με το 112, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση υπηρεσιών και τοπικών δυνάμεων πριν τα μεσάνυχτα.

Ποιες δυνάμεις συνέδραμαν

6η ΕΜΑΚ από την Πάτρα

από την Πάτρα 18η ΕΜΟΔΕ από τον Πύργο

από τον Πύργο Αστυνομικά τμήματα της Αρχαίας Ολυμπίας και της Διεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου

Κάτοικοι της περιοχής που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντοπισμού

Η συνεργασία των παραπάνω ομάδων οδήγησε στον έγκαιρο εντοπισμό και στη διάσωση των τεσσάρων πεζοπόρων. Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους και εξέφρασαν ευγνωμοσύνη για το ενδιαφέρον και την ταχεία ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων.

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Το περιστατικό υπενθυμίζει τον κίνδυνο που διατρέχουν όσοι δραστηριοποιούνται σε φαράγγια και δασικές περιοχές της Ηλείας μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων μπορεί να κλείσει μονοπάτια και να καθιστά επικίνδυνες διαβάσεις ακόμη και για έμπειρα άτομα.

Σημαντικές πρακτικές που προκύπτουν για όσους σχεδιάζουν υπαίθριες διαδρομές στην περιοχή:

Προγραμματισμός πεζοποριών μόνο σε καιρό χωρίς προειδοποιήσεις έντονων βροχών.

Ενημέρωση τρίτων για το σχέδιο διαδρομής και εκτίμηση χρόνου επιστροφής.

Άμεση κλήση στο 112 σε περίπτωση εγκλωβισμού ή έκτακτης ανάγκης.

Στιγμιότυπο Στοιχείο Τοποθεσία Φαράγγι Σιπρένι, Πανόπουλο (δίπλα στο δάσος Κάπελης) Εμπλεκόμενοι 4 πεζοπόροι (2 άνδρες, 2 γυναίκες) Χρόνος κινητοποίησης Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μετά την κλήση στο 112 Αποτέλεσμα Ασφαλής απεγκλωβισμός, καλή κατάσταση υγείας

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης σεβασμού των φυσικών συνθηκών και της συνεργασίας με τις Αρχές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η γρήγορη ανταπόκριση της 6ης ΕΜΑΚ, της 18ης ΕΜΟΔΕ, των σωμάτων ασφάλειας και των τοπικών κατοίκων απέτρεψε χειρότερες συνέπειες.

Συστάσεις: Αποφεύγετε πεζοπορίες σε φαράγγια όταν έχει προηγηθεί έντονη βροχόπτωση και φροντίστε να έχετε μαζί σας μέσα επικοινωνίας και επαρκή ενημέρωση για την κατάσταση του καιρού.