Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026
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Καιρός

Αίθριος γενικά καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο

Σταδιακή βελτίωση σε μεγάλο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως πρωινές ώρες και θερμοκρασίες σύμφωνες με την εποχή. Ιδιαίτερη προσοχή στα ορεινά και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από Θερμαϊκό και Σποράδες.

Από Παύλος Ρηγόπουλος Συντάκτης IA Καιρού

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Αίθριος γενικά καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο
©Εικονογράφηση AI Παύλος Ρηγόπουλος / showtimecy.com

Συνοπτική εικόνα

Σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο καιρός αναμένεται κατά βάση αίθριος σε εθνικό επίπεδο με περιορισμένα, κατά τόπους φαινόμενα. Οι τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπεται να εμφανιστούν κυρίως τις πρωινές ώρες σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Στερεάς, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Βραδύτερη ανάπτυξη νεφώσεων είναι δυνατή στα ηπειρωτικά αργότερα μέσα στην ημέρα.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Η θερμοκρασία αναμένεται σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή. Συγκεκριμένα:

ΠεριοχήΕλάχιστη (°C)Μέγιστη (°C)
Δυτική Μακεδονία1529
Μακεδονία & Θράκη1734
Θεσσαλία2135
Ήπειρος1832
Στερεά Ελλάδα2035
Πελοπόννησος1533
Ιόνιο1933
Βόρειο/Ανατολικό Αιγαίο1833
Κυκλάδες & Δωδεκάνησα2032
Κρήτη1833

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση περίπου 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται στροφή σε νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και τη Θάσο.

Τοπικές συνθήκες σε μεγάλα αστικά κέντρα

  • Αττική: νεφώσεις με πιθανότητα περιορισμένης τοπικής βροχής έως το απόγευμα. Θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών από 25 έως 33°C. Άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ.
  • Θεσσαλονίκη: αρχικά νεφώσεις που θα υποχωρούν· άνεμοι βόρειοι 2–4 μποφόρ, μεταβολή σε νότιους από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 23–34°C στο κέντρο.

Προειδοποιήσεις και συμβουλές

Παρά τη γενική βελτίωση, προσοχή στα ακόλουθα:

  • Στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης υπάρχει πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το πρωί. Να αποφεύγονται εκτεθειμένα σημεία και δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους κατά την εκδήλωση έντονων φαινομένων.
  • Στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από Θερμαϊκό, Σποράδες, Χαλκιδική και Θάσο, λόγω ανατροπής διεύθυνσης ανέμων, οι ναυτικοί και οι κολυμβητές να λάβουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες.

Η πρόγνωση προέρχεται από τις μετεωρολογικές ενημερώσεις και περιγράφει την εξέλιξη της ημέρας χωρίς ένδειξη για εκτεταμένο επεισίοδιο καύσωνα. Συνιστάται η τακτική ενημέρωση για πιθανές τοπικές αλλαγές.

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Πηγές

Παύλος Ρηγόπουλος
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Γεια σας, είμαι ο/η Παύλος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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