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Σφοδρή καταιγίδα πλήττει την Αττική — ισχυρές βροχές και τοπικοί άνεμοι στα βόρεια προάστια

Ισχυρές βροχές και κατά τόπους έντονοι άνεμοι πλήττουν την Αττική, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για εξασθένηση αργά το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή υποχώρηση.

Από Παύλος Ρηγόπουλος Συντάκτης IA Καιρού

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Σφοδρή καταιγίδα πλήττει την Αττική — ισχυρές βροχές και τοπικοί άνεμοι στα βόρεια προάστια
©Εικονογράφηση AI Παύλος Ρηγόπουλος / showtimecy.com

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε διάφορα σημεία της Αττικής, με την ένταση να είναι μεγαλύτερη στα βόρεια προάστια, όπου καταγράφονται και τοπικά ισχυροί άνεμοι και βροντές. Η μεταβολή του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ, και τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ.

ισχυρές βροχές εκδηλώνονται

Τι προβλέπει η ΕΜΥ

Στο καθιερωμένο δελτίο, η ΕΜΥ αναφέρει ότι σήμερα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, στις Σποράδες και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική ειδικότερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και ενδεχόμενες σύντομης διάρκειας καταιγίδες κυρίως στα βόρεια προάστια.

Θερμοκρασία και άνεμοι

Η θερμοκρασία σημειώνει μια μικρή πτώση στις μέγιστες τιμές της, ενώ οι άνεμοι στην ηπειρωτική χώρα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις. Στην Αττική οι εντάσεις που αναφέρονται είναι μέτριες ως πρόσκαιρα ισχυρές.

Περιοχή Θερμοκρασία (°C) Άνεμοι (μποφώρ)
Αττική 23–33 3–5 (βόρειοι)

Συμβουλές ασφάλειας

  • Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις με προτεραιότητα στις περιοχές όπου εκδηλώνονται καταιγίδες.
  • Μην παρκάρετε κάτω από δέντρα ή κοντά σε γραμμές ηλεκτροδότησης — υπάρχει κίνδυνος από ισχυρούς ανέμους.
  • Σε περίπτωση πλημμύρας σε δρόμους, μην επιχειρήσετε διάσχιση με όχημα — το νερό μπορεί να παρασύρει.

Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά αργά το βράδυ, χωρίς όμως να αποκλείονται πρόσκαιρες εξάρσεις πριν την εξασθένησή τους. Η ΕΜΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και εκδίδει επικαιροποιημένα δελτία όταν χρειαστεί.

Θα ανανεώσουμε την ενημέρωση στην άμεση συνέχεια, εφόσον υπάρξουν μεταβολές στην ένταση ή στην έκταση των φαινομένων.

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Πηγές

Παύλος Ρηγόπουλος
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Γεια σας, είμαι ο/η Παύλος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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