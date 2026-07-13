Αμαλιάδα: Ανατροπή οχήματος στην Κολοκοτρώνη με δύο εγκλωβισμένες γυναίκες

Τροχαίο με ανατροπή οχήματος σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κολοκοτρώνη της Αμαλιάδας. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια.

Συμβάν και άμεση ανταπόκριση των αρχών

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αμαλιάδας, όπου όχημα αναποδογύρισε έπειτα από σύγκρουση. Από το περιστατικό προκλήθηκε εγκλωβισμός δύο γυναικών που επέβαιναν στο όχημα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αμαλιάδας»

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών. Ακολούθως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας για παροχή ιατρικής φροντίδας. Παρούσα ήταν και η Αστυνομία, που ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας στο σημείο.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η ανατροπή οχήματος σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης προκάλεσε αναστάτωση και πιθανές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ενώ αναμένονται νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή.

Τοποθεσία: Οδός Κολοκοτρώνη, κέντρο Αμαλιάδας

Οδός Κολοκοτρώνη, κέντρο Αμαλιάδας Εμπλεκόμενοι: δύο γυναίκες επιβαίνουσες, τουλάχιστον ένα όχημα αναποδογυρισμένο

δύο γυναίκες επιβαίνουσες, τουλάχιστον ένα όχημα αναποδογυρισμένο Αντιμετώπιση: Πυροσβεστική (απεγκλωβισμός), Αστυνομία (ρύθμιση κυκλοφορίας), μεταφορά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Για τους κατοίκους της Αμαλιάδας, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στην κίνηση εντός αστικού ιστού και τη σημασία της άμεσης συνεργασίας πολιτών και υπηρεσιών σε περιστατικά οδικής ασφάλειας.

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Οι αρμόδιες αρχές θα ανακοινώσουν όσα στοιχεία προκύψουν από τις έρευνες σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης και την κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων.