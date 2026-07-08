Άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής στα Λεχαινά απέτρεψε επέκταση πυρκαγιάς

Πυρκαγιά σε περιφραγμένο οικόπεδο επί της οδού Μαστροβασίλη τέθηκε υπό έλεγχο από τη Διοίκηση Πυροσβεστικής Λεχαινών πριν απειλήσει γειτονικές κατοικίες. Επιχείρησαν <strong>2 οχήματα</strong> και <strong>4 πυροσβέστες</strong>.

Άμεση κινητοποίηση απέτρεψε χειρότερα

Στις 6 Ιουλίου 2026 το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά σε περιφραγμένο οικόπεδο επί της κεντρικής οδού Μαστροβασίλη στα Λεχαινά, με φωτιά να αναπτύσσεται σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Η γρήγορη παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών εμπόδισε την επέκταση των φλογών και την πιθανή απειλή για τις παρακείμενες κατοικίες.

Στο συμβάν επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες, υπό τον συντονισμό του διοικητή της Υπηρεσίας, Θεόδωρου Λεβέντη. Η άμεση παρουσία και ο αποτελεσματικός τρόπος δράσης των δυνάμεων έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο προτού επεκταθεί σε γειτονικές ιδιοκτησίες.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026 στα Λεχαινά, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε περιφραγμένο οικόπεδο επί της κεντρικής οδού Μαστροβασίλη.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, δεδομένης της πυκνότητας των κατοικιών και της ύπαρξης ξηρής βλάστησης που ευνοεί την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς στην καλοκαιρινή περίοδο. Η εμπειρία και ο συντονισμός της τοπικής Πυροσβεστικής κρίθηκαν κρίσιμοι για τον περιορισμό του συμβάντος.

Τοπικές επιπτώσεις και προληπτικά μέτρα

Η έγκαιρη κατάσβεση απέτρεψε άμεσες ζημιές σε οικίες, αλλά το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης κατά τους καυτούς και ξηρούς μήνες. Οι κάτοικοι των Λεχαινών καλούνται να διατηρούν καθαρές από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά τις ιδιοκτησίες τους, ειδικά αν γειτνιάζουν με ανοιχτούς χώρους.

Χρονική στιγμή: 6/7/2026 , μεσημέρι.

, μεσημέρι. Τοποθεσία: οδός Μαστροβασίλη , περιφραγμένο οικόπεδο.

, περιφραγμένο οικόπεδο. Επιχειρησιακά μέσα: 2 οχήματα, 4 πυροσβέστες.

Η τοπική Διοίκηση Πυροσβεστικής παραμένει σε ετοιμότητα για όλη την περίοδο αυξημένου κινδύνου. Κάθε νέο περιστατικό θα απαιτήσει ανάλογη ταχύτητα ανταπόκρισης για να αποφευχθούν σοβαρότερες συνέπειες στην ασφάλεια και την περιουσία των κατοίκων.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 6/7/2026 Τοποθεσία Οδός Μαστροβασίλη, Λεχαινά Δυνάμεις 2 πυροσβεστικά οχήματα, 4 πυροσβέστες Συντονιστής επιχείρησης Θεόδωρος Λεβέντης

Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στα Λεχαινά ανέδειξε την κρίσιμη αξία της τοπικής επιχειρησιακής ικανότητας. Η πρόληψη και η συνεργασία των δημοτών με τις αρχές παραμένουν καθοριστικές για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.