Δύο πνιγμοί μέσα σε 24 ώρες — ένα θύμα στις Λεχαινά, ανησυχία στην περιοχή

Δύο ηλικιωμένοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Ηλείας μέσα σε ένα 24ωρο, με έναν από τους θανάτους να καταγράφεται στην παραλία του Αγ. Παντελεήμονα στα Λεχαινά. Οι αρχές επενέβησαν άμεσα, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες.

Τραγικά περιστατικά σε Λεχαινά και Σπιάτζα

Δύο περιστατικά πνιγμού καταγράφηκαν στην Ηλεία μέσα σε διάστημα είκοσι τεσσάρων ωρών, με ένα εξ αυτών να αφορά την παραλία του Αγίου Παντελεήμονα στα Λεχαινά. Σύμφωνα με αναφορές, ένας 86χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της Σαρακίνας στη Σπιάτζα Πύργου. Το πρωί της Παρασκευής, στις 11:00, ένας 84χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα και παρελήφθη από δυνάμεις του Λιμεναρχείου Κατακόλου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πύργου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για δύο ηλικιωμένους και επεισόδια που συνέβησαν σε κοντινό χρονικό διάστημα. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέτρεψαν την τραγική κατάληξη.

«Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο οι προσπάθειες δεν στάθηκαν αρκετές για να αποτρέψουν την τραγική κατάληξη.»

Από την τοπική κοινότητα ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και την παρουσία υπηρεσιών και διασωστών στις παραλίες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής και για ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι. Η Περιφέρεια και οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να επανεξετάσουν την κάλυψη και τις οδηγίες ασφάλειας για τους λουόμενους.

Κοινά στοιχεία των δύο περιστατικών: ηλικία θυμάτων, παραθαλάσσια τοποθεσία, άμεση επέμβαση ΕΚΑΒ και Λιμενικού.

Τοπικός αντίκτυπος: ανησυχία για την ασφάλεια στις παραλίες και ανάγκη για ενίσχυση προληπτικών μέτρων.

Επόμενα βήματα: έρευνα των συνθηκών από τις αρμόδιες αρχές και πιθανές συστάσεις για τον δημόσιο χώρο.

Ημερομηνία Τοποθεσία Ηλικία Αποτέλεσμα 9 Ιουλίου 2026 Παραλία Αγ. Παντελεήμονα, Λεχαινά 86 Θάνατος μετά ανάσυρση και μεταφορά με ΕΚΑΒ 10 Ιουλίου 2026, 11:00 Σαρακίνα, Σπιάτζα Πύργου 84 Θάνατος στο Νοσοκομείο Πύργου

Οι οικογένειες των θυμάτων και η τοπική κοινωνία θρηνούν τις απώλειες. Κάθε νέο στοιχείο για τα αίτια των περιστατικών θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν τους πολίτες για οδηγίες ασφάλειας και μέτρα πρόληψης στις παραλίες.