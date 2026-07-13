Αναστολή της μενίνης: νέα προκλινική ελπίδα για τα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα

Προκλινική μελέτη του Νοσοκομείου St. Jude δημοσιευμένη στο Cancer Cell δείχνει ότι η αναστολή της πρωτεΐνης μενίνη με φάρμακο όπως η ρεβουμενίμπη βελτιώνει σημαντικά κλινικά χαρακτηριστικά σε μοντέλα MPNs, μειώνοντας την ίνωση του μυελού και παρατείνοντας την επιβίωση χωρίς σημαντική τοξικότητα.

Νέα στρατηγική στόχευσης στην αιματολογία

Ερευνητική ομάδα του Παιδιατρικού Ερευνητικού Νοσοκομείου St. Jude δημοσίευσε στο περιοδικό Cancer Cell προκλινικά δεδομένα που δείχνουν ότι η αναστολή της πρωτεΐνης μενίνη μπορεί να αναστείλει την εξέλιξη των μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων (MPNs), μιας ομάδας σπάνιων καρκίνων του αίματος. Η μενίνη, ήδη αναγνωρισμένη ως θεραπευτικός στόχος σε ορισμένες μορφές οξείας λευχαιμίας, εξετάστηκε τώρα σε νόσο με χαρακτηριστικά υπερπαραγωγής αιμοκυττάρων και προοδευτικής ίνωσης του μυελού των οστών.

Τι έδειξαν τα πειράματα

Στη μελέτη, οι επιστήμονες χορήγησαν την αναστολέα ρεβουμενίμπη σε προκλινικά μοντέλα είτε ως μονοθεραπεία είτε συνδυαστικά με συμβατικές θεραπείες και ακολούθως προέβησαν και σε γενετική απενεργοποίηση της μενίνης. Τα κύρια ευρήματα που αναφέρουν είναι:

σημαντική επιμήκυνση της επιβίωσης των πειραματόζωων

δραματική μείωση της ίνωσης του μυελού των οστών και άλλων παθολογικών χαρακτηριστικών

αντίστοιχα αποτελέσματα σε μοντέλα φτιαγμένα από δείγματα ανθρώπινων όγκων

χωρίς σημαντική τοξικότητα από τη θεραπεία στα δοκιμαζόμενα πρωτόκολλα

Σημασία στην κλινική πρακτική

Η μενίνη αποτελεί ήδη στόχο σε συγκεκριμένες μορφές οξείας λευχαιμίας, ενώ αναστολείς όπως η ρεβουμενίμπη έχουν λάβει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για ορισμένες ενδείξεις. Η ύπαρξη εγκεκριμένου φαρμάκου για άλλη αιματολογική κακοήθεια μπορεί να επιταχύνει την αξιολόγηση της ίδιας προσέγγισης σε MPNs, δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν δεδομένα ασφάλειας και φαρμακοκινητικής από προηγούμενες ενδείξεις.

Τι απομένει να απαντηθεί

Παρά την αισιοδοξία, πρόκειται για προκλινικά δεδομένα, και για να μεταφερθεί η τεχνική στην καθημερινή κλινική φροντίδα απαιτούνται ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με MPNs. Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν περιλαμβάνουν την καταλληλότερη δοσολογία, το προφίλ ασφάλειας σε μακροχρόνια χορήγηση, την αλληλεπίδραση με υπάρχουσες θεραπείες και την αντοχή της ανταπόκρισης σε διαφορετικούς υποτύπους των MPNs.

Πτυχή Αποτέλεσμα στη μελέτη Επιβίωση παράταση σε πειραματόζωα Ίνωση μυελού σημαντική μείωση Ανθρώπινα δείγματα συμβατά αποτελέσματα σε μοντέλα Τοξικότητα δεν παρατηρήθηκε σημαντική

Συμπεράσματα και προοπτικές

Τα αποτελέσματα δημιουργούν προσδοκίες ότι η στοχευμένη αναστολή της μενίνης μπορεί να αποτελέσει νέα θεραπευτική προσέγγιση για τα MPNs. Η ύπαρξη ήδη εγκεκριμένων αναστολέων, όπως η ρεβουμενίμπη, διευκολύνει την ταχεία μετάβαση προς κλινικές δοκιμές, αλλά η μεταφορά από το εργαστήριο στην κλινική πράξη απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και επιβεβαίωση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε ασθενείς. Η εξέλιξη αυτών των ερευνών παραμένει σημαντική για την κοινότητα των ασθενών με σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες και για την αιματολογική έρευνα συνολικά.