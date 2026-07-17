Έκτακτη αντιμετώπιση κουνουπιών στο Χαλάνδρι μετά από εντοπισμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου

Η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί την Παρασκευή 17.7.2026 ψεκασμούς στο Χαλάνδρι λόγω μεμονωμένων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο Δήμος καλεί σε προσοχή και ακολουθεί οδηγίες ΕΟΔΥ.

Ψεκασμοί και μέτρα προφύλαξης

Αύριο, Παρασκευή 17.7.2026, συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιήσουν έκτακτες επεμβάσεις ψεκασμών στο Χαλάνδρι με στόχο την καταπολέμηση κουνουπιών, μετά τον εντοπισμό μεμονωμένων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή και σε όμορους δήμους. Η παρέμβαση γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου με τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και δεν μεταδίδεται άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο με την καθημερινή κοινωνική επαφή. Επισημαίνεται επίσης ο ρόλος μολυσμένων πτηνών στην αλυσίδα μετάδοσης.

«Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων ‘κοινών’ κουνουπιών»

Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών οι πολίτες καλούνται να λάβουν προφυλάξεις και να περιορίσουν εκθέσεις σε εξωτερικούς χώρους. Συγκεκριμένα, συστήνεται η απομάκρυνση κατοικίδιων, ρούχων και παιχνιδιών από υπαίθριους χώρους όπου θα γίνουν ψεκασμοί.

Τι να κάνουν οι κάτοικοι του Χαλανδρίου

Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους.

όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε ή ελέγξτε τις σίτες σε παράθυρα και μπαλκόνια για να μειώσετε την είσοδο κουνουπιών στο σπίτι.

σε παράθυρα και μπαλκόνια για να μειώσετε την είσοδο κουνουπιών στο σπίτι. Απομακρύνετε στάσιμα νερά (γλάστρες, ταΐστρες, κάδοι) που αποτελούν σημεία αναπαραγωγής.

(γλάστρες, ταΐστρες, κάδοι) που αποτελούν σημεία αναπαραγωγής. Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, μην αφήνετε έξω ρούχα, παιχνίδια ή κατοικίδια.

Ο Δήμος δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την κλινική εικόνα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία επέμβασης 17.7.2026 Αίτιο Μεμονωμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου σε Χαλάνδρι και όμορους δήμους Υπεύθυνοι Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο

Η παρουσία κουνουπιών τους θερινούς μήνες αποτελεί συχνό φαινόμενο, ωστόσο η εμφάνιση κρουσμάτων απαιτεί ενίσχυση των μέτρων ατομικής και δημόσιας προστασίας. Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να ενημερώνονται από τις επίσημες πηγές για τυχόν περαιτέρω παρεμβάσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα ψεκασμών.

Η έγκαιρη τήρηση των απλών προφυλάξεων μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης και συμβάλλει στην προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.