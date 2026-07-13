Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η δεύτερη «Μήδεια» στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων

Η προγραμματισμένη για την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 παράσταση της «Μήδειας» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας εξαιρετικά δυσμενών καιρικών φαινομένων. Το Φεστιβάλ και η παραγωγή αναζητούν εναλλακτική ημερομηνία και θα ανακοινώσουν τη διαδικασία για εισιτήρια και επιστροφές.

Αναλυτική ενημέρωση για την αναβολή

Η δεύτερη παράσταση της «Μήδειας» με πρωταγωνίστρια την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και σε σκηνοθεσία του Nikita Milivojević, που είχε οριστεί για την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, αναβλήθηκε λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η ανακοίνωση προέρχεται από το Φεστιβάλ Φιλίππων και την παραγωγή της παράστασης, οι οποίοι επισημαίνουν ότι θα καταβάλουν προσπάθεια για τον επαναπρογραμματισμό.

Στην ανακοίνωση τονίζεται η δέσμευση για επόμενη επικοινωνία σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς των εισιτηρίων ή την εναλλακτική επιστροφή χρημάτων, ενώ ζητείται συγγνώμη από το κοινό για την ταλαιπωρία.

Ημερομηνία αναβολής: 12 Ιουλίου 2026

Παραγωγή: Φεστιβάλ Φιλίππων και η σχετική θεατρική ομάδα

Αιτία: δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Παράσταση Ημερομηνία Χώρος Κατάσταση «Μήδεια» (Καρυοφυλλιά Καραμπέτη) 12/07/2026 Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Αναβλήθηκε «Μήδεια» (Georg Benda) 2020 Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Καθυστέρηση > 1 ώρα (και τότε λόγω κακοκαιρίας)

Το περιστατικό αυτό δεν είναι άνευ προηγουμένου για το αρχαίο θέατρο: όπως σημειώνεται, το 2020 είχε καταγραφεί αντίστοιχο πρόβλημα όταν η έναρξη της παράστασης «Μήδεια» του Georg Benda καθυστέρησε πάνω από μία ώρα εξαιτίας κακοκαιρίας. Η νέα αναβολή υπενθυμίζει την ιδιαίτερη ευαισθησία των υπαίθριων θεατρικών γεγονότων στον καιρό, γεγονός που επηρεάζει προγράμματα, θεατές και οργανωτικές διαδικασίες.

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει την παρουσία τους, η ανακοίνωση του Φεστιβάλ σημαίνει ανάγκη επαγρύπνησης για τις επόμενες ενημερώσεις: η παραγωγή δεσμεύτηκε ότι θα ανακοινώσει σύντομα την πιθανή νέα ημερομηνία και τις επιλογές που θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων.

Σε πρακτικό επίπεδο, όσοι είχαν οργανώσει μετακινήσεις ή διαμονή με αφορμή την παράσταση θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις πριν προχωρήσουν σε αλλαγές ή ακυρώσεις. Η διοργάνωση ανέφερε επίσης συγγνώμη για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκαν.

Φωτογραφία: αρχείου.