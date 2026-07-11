Ανησυχία στην Πύρρα: αρκούδα σκότωσε αγελάδα, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στο σημείο

Η δολοφονία αγελάδας από αρκούδα στην τοποθεσία «Κανάλια» της Πύρρας προκαλεί έντονο προβληματισμό στους κτηνοτρόφους· κάτοικοι και φορείς ζητούν μέτρα προστασίας καθώς παρατηρούνται πλέον συχνές εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά σε οικισμούς.

Ένταση και φόβος στις ορεινές κοινότητες του Δήμου Πύλης

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκονται οι κάτοικοι και οι κτηνοτρόφοι στις ορεινές κοινότητες Πύρρας και Δέσης του Δήμου Πύλης, μετά τη σύγκρουση με αρκούδα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας αγελάδας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην τοποθεσία «Κανάλια» της Πύρρας και προκάλεσε άμεση αντίδραση: κλιμάκιο του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία για την καταγραφή της ζημιάς και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποζημίωσης.

Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται όλο και περισσότερες εμφανίσεις αρκούδων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτελέσματα όπως αναποδογυρισμένοι κάδοι και διασκορπισμένα απορρίμματα. Η παρουσία των ζώων είναι ιδιαίτερα έντονη τις βραδινές ώρες και ειδικά αν πρόκειται για θηλυκή αρκούδα συνοδευόμενη από δύο μικρά, γεγονός που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για συγκρούσεις.

Τοποθεσία συμβάντος: «Κανάλια», Πύρρα.

«Κανάλια», Πύρρα. Παρόμοια προβλήματα: συχνές εμφανίσεις αρκούδων στους οικισμούς, αναποδογυρισμένοι κάδοι, σκουπίδια διάσπαρτα.

συχνές εμφανίσεις αρκούδων στους οικισμούς, αναποδογυρισμένοι κάδοι, σκουπίδια διάσπαρτα. Άμεση ενέργεια: αυτοψία του ΕΛΓΑ για καταγραφή της ζημιάς και διαδικασίες αποζημίωσης.

Οι κάτοικοι ζητούν τώρα την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και οι αρμόδιοι φορείς για την άγρια ζωή, προκειμένου να ληφθούν μέτρα που θα μειώσουν τις επαφές μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων και θα προστατεύσουν την περιουσία και την ασφάλεια των κατοίκων.

Ζήτημα Κατάσταση Αγέλη με θηλυκή αρκούδα και δύο μικρά Παρουσιάζεται στην περιοχή Συμβάν με ζώο παραγωγής Μία αγελάδα νεκρή Απάντηση φορέων Αυτοψία ΕΛΓΑ, καταγραφή ζημιάς

Η τοπική κοινότητα εκφράζει ανησυχία για δύο κύρια ζητήματα: την προστασία της ζωικής παραγωγής και την προσωπική ασφάλεια των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφείς οδηγίες και μέτρα πρόληψης, όπως ασφαλείς περιφράξεις, σωστή διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να μην προσελκύονται άγρια ζώα και γρήγορη αποζημίωση για τις ζημιές.

Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών δημιουργεί πίεση για συντονισμένη παρέμβαση: καταγραφή της πληθυσμιακής κατάστασης των αρκούδων στην περιοχή, ενημέρωση των κατοίκων για ασφαλείς πρακτικές συνύπαρξης με την άγρια πανίδα και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης από την πλευρά των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών περιβάλλοντος.

Για τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων, η προτεραιότητα είναι να εξασφαλιστεί η καθημερινή ασφάλεια και η βιωσιμότητα της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Η καταγραφή από τον ΕΛΓΑ αποτελεί πρώτο βήμα, αλλά οι τοπικές φωνές ζητούν έγκαιρες και πρακτικές λύσεις ώστε να περιοριστούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.