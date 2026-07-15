Ανησυχία στον Μύρτο: κατολισθήσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη διαχείρισης κινδύνου

Κατολισθήσεις στην παραλία του Μύρτου ενεργοποίησαν έκτακτα μέτρα από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Οι αρχές επιμένουν στην πρόληψη και στην οργάνωση οδηγιών για τις παραλίες της χώρας.

Κατολισθητική δραστηριότητα στον Μύρτο και μέτρα προστασίας

Σημαντική ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία και τον τουρισμό η καταγραφή κατολισθήσεων στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά. Βίντεο που έφτασαν σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν πέτρες και βράχια να πέφτουν προς την ακτή, γεγονός που οδήγησε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε έκτακτα μέτρα προστασίας της περιοχής.

Σημειώνεται ότι κατά το περιστατικό δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, παρά τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην παραλία, στοιχείο που αποδίδεται στις προστατευτικές σημάνσεις και τις υφιστάμενες προειδοποιήσεις στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι οι κατολισθήσεις είναι φυσικό φαινόμενο που δεν εξαφανίζεται, αλλά μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σωστή διαχείριση του κινδύνου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, θα εκδοθούν γενικότερες οδηγίες για τις παραλίες σε όλη τη χώρα, με στόχο να συνδυαστεί η προστασία της φυσικής ομορφιάς με την ασφάλεια των χρηστών.

«Δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Είναι διαδικασίες που έχουν διάρκεια εκατομμυρίων ετών. ... Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε σωστά τον κίνδυνο».

Η ειδική αναφορά στον Μύρτο περιέλαβε υπενθύμιση ότι πρόκειται για μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες της χώρας, με έντονα γεωλογικά χαρακτηριστικά και συνεχή τροφοδοσία υλικών προς τα χαμηλότερα σημεία. Για το λόγο αυτό οι παρεμβάσεις που θα σταματήσουν πλήρως την κατάπτωση βράχων δεν θεωρούνται ρεαλιστικές.

Σημαντικές επιπτώσεις για την Κεφαλονιά περιλαμβάνουν:

Άμεση ανάγκη πληροφόρησης του κοινού για τους ενδεχόμενους κινδύνους στις δημοφιλείς ακτές.

Ανάγκη συντονισμού τοπικών αρχών, πολιτικής προστασίας και γεωλόγων για την αξιολόγηση ευπαθειών.

Επιπτώσεις στον τουρισμό και τη χρήση της παραλίας έως ότου ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις και οι προσωρινές παρεμβάσεις.

Για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών προτείνονται πρακτικά μέτρα τα οποία ήδη εφαρμόζονται ή εξετάζονται:

Ενίσχυση της σήμανσης και των προειδοποιήσεων σε επικίνδυνα τμήματα ακτών.

Περιορισμοί πρόσβασης σε σημεία με πρόσφατη δραστηριότητα μέχρι την ολοκλήρωση γεωτεχνικής εκτίμησης.

Τακτική παρακολούθηση των πρανών και άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση νέων καταπτώσεων.

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Η τοπική κοινωνία περιμένει τα αποτελέσματα των μελετών και τις επίσημες οδηγίες, ενώ οι αρχές καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι τουρίστες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις παραλίες χωρίς να διατρέχουν αχρείαστο κίνδυνο. Η ισορροπία ανάμεσα στην πρόσβαση και την ασφάλεια αναδεικνύεται ως πρωταρχικό ζήτημα για την Κεφαλονιά.

Η εξέλιξη των ερευνών και οι αποφάσεις των ειδικών θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον Μύρτο και άλλες παραλίες με παρόμοια γεωλογικά χαρακτηριστικά στη χώρα.