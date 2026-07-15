Σοκ στον Βαλεριάνο: άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σε κατοικημένη ζώνη

Έντονη ανησυχία και οργή στη γειτονιά του Βαλεριάνο, όπου κατοίκοι καταγγέλλουν πως δράστης με κυνηγετικό όπλο πυροβόλησε επανειλημμένα και τελικά σκότωσε ένα αδέσποτο ζώο, εκθέτοντας σε κίνδυνο και ανθρώπους.

Επεισόδιο με πυροβολισμό σε κατοικημένη περιοχή

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινότητα του Βαλεριάνο στη Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων, μετά την καταγγελία κατοίκων ότι άγνωστο άτομο πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκυλί εντός κατοικημένης περιοχής. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων και των ζώων της γειτονιάς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η επίθεση με χρήση πυροβόλου οργάνου δεν ήταν μεμονωμένη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο ημέρες πριν από τον θανάσιμο πυροβολισμό, ο ίδιος ή άλλος δράστης προσπάθησε να χτυπήσει το ζώο χωρίς επιτυχία και μια βολή κατέληξε στην εξώπορτα διπλανού σπιτιού, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στους κατοίκους. Τη δεύτερη νύχτα, το σκυλί βρέθηκε νεκρό την επόμενη πρωινή ώρα, με αποτέλεσμα την οργή και τη θλίψη των γειτόνων που το φρόντιζαν καθημερινά.

Τοποθεσία: Βαλεριάνο, Ελειού – Πρόννων

Βαλεριάνο, Ελειού – Πρόννων Είδος περιστατικού: χρήση πυροβόλου όπλου σε κατοικημένη ζώνη

χρήση πυροβόλου όπλου σε κατοικημένη ζώνη Θύμα: αδέσποτο σκύλι

αδέσποτο σκύλι Αρχές ενημερωμένες: Ελληνική Αστυνομία

Κατοίκοι δηλώνουν ότι το ζώο αποτελούσε μέρος της γειτονιάς και φροντιζόταν τακτικά από τους περίοικους, στοιχεία που εντείνουν την οδύνη και τις απαιτήσεις για ταχεία εξιχνίαση. Η χρήση πυροβόλου όπλου εντός κατοικημένης περιοχής εγείρει σοβαρά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, καθώς, όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, από τύχη δεν τραυματίστηκε άνθρωπος στην πρώτη βολή.

Αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η υπόθεση έχει τεθεί υπό έρευνα από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προχωρήσει στη συλλογή καταθέσεων και στοιχείων από κατοίκους και όποιους ενδεχομένως έχουν σχετικές πληροφορίες. Οι γείτονες ζητούν πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών, ενώ τονίζουν την ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση και μέτρα προστασίας των κατοικημένων περιοχών.

Θέμα Κατάσταση Καταγγελίες κατοίκων Υπάρχουν Εμπλοκή όπλου Ναι (κυνηγετικό αναφέρεται) Αστυνομική διερεύνηση Ενημέρωση και συλλογή στοιχείων

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό δεν αφορά μόνο την τύχη ενός ζώου αλλά την ευρύτερη ασφάλεια της κοινότητας. Παράλληλα, εγείρει ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων και την ανάγκη συνεργασίας πολιτών και αρχών για την πρόληψη παρόμοιων ενεργειών.

Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν μαρτυρίες και ύποπτες ενέργειες, ενώ οι κάτοικοι προτρέπουν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για το περιστατικό να επικοινωνήσει με την Αστυνομία, προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση και να αποδοθούν ευθύνες.