Το Κουκλοθέατρο Κρήτης παρουσιάζει «Ο Ψαροτρομάρας» σε Ληξούρι και Αργοστόλι

Δύο παραστάσεις στις 18 και 19 Ιουλίου με τεχνική μαύρου θεάτρου, για παιδιά έως ΣΤ' Δημοτικού — γενική είσοδος 8 ευρώ, προπώληση στο ticketservices.gr.

Επιστροφή του κουκλοθεάτρου στο νησί

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης επιστρέφει στην Κεφαλονιά παρουσιάζοντας την παιδική παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας», έργο της Φρόσως Χατόγλου που δένει το χιούμορ με μηνύματα για τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Η παραγωγή απευθύνεται κυρίως σε παιδιά μέχρι και τη ΣΤ΄ Δημοτικού και χρησιμοποιεί την εντυπωσιακή τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Οι δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις στο νησί είναι οι εξής:

Σάββατο 18 Ιουλίου, 21:00 — αύλειος χώρος του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς (ΒΕΣ), Ληξούρι .

. Κυριακή 19 Ιουλίου, 21:00 — αύλειος χώρος Ξενία, Αργοστόλι.

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια περίπου 60 λεπτά Εισιτήριο 8 ευρώ (γενική είσοδος) Προπώληση ticketservices.gr

Η υπόθεση τοποθετεί τους θεατές στην «Ψαροχώρα», όπου ο κακός Ψαροτρομάρας επιχειρεί να κατεδαφίσει τα σπίτια των ψαριών για να χτίσει το παλάτι του. Τα μικρά ψαράκια, με τη βοήθεια μιας γοργόνας και της συμμετοχής του κοινού, οργανώνουν αντίσταση προκειμένου να προστατεύσουν τον βυθό — μια διαδραστική αφήγηση που ενθαρρύνει τη συλλογική δράση.

Η τεχνική του μαύρου θεάτρου, σε συνδυασμό με ειδικό φωτισμό, δίνει την αίσθηση ότι οι κούκλες κινούνται αυτόνομα πάνω στη σκηνή, καθώς οι χειριστές αποσύρονται από το οπτικό πεδίο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την παραστατικότητα και μετατρέπει την παράσταση σε βιωματική εμπειρία για τα παιδιά.

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης έχει μακρά παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς, με παραστάσεις σε απομακρυσμένα νησιά και μεγάλες πόλεις, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθειά του να διαδώσει την τέχνη του κουκλοθεάτρου σε διαφορετικά ακροατήρια.

Για τους γονείς και κηδεμόνες στην Κεφαλονιά, η παράσταση αποτελεί ευκαιρία καλοκαιρινής ψυχαγωγίας με εκπαιδευτικό περιεχόμενο· αξίζει να προγραμματίσουν την έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων μέσω της διαδικτυακής προπώλησης, ειδικά αν σκοπεύουν να παρακολουθήσουν με ολόκληρη την οικογένεια.