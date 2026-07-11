Έκτακτα μέτρα για τον Μύρτο μετά τις κατολισθήσεις — εντολές από την Πολιτική Προστασία

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αποφάσισε άμεσες οδηγίες προς Περιφέρεια και Δήμους και την υιοθέτηση των εισηγήσεων του ΟΑΣΠ μετά την κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος.

Άμεσες ενέργειες μετά το περιστατικό στο Μύρτο

Σε έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο 11/07 η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας έλαβε αποφάσεις για την προστασία του κοινού μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε την Παρασκευή στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς. Στη συνεδρίαση, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και έγινε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αξιολογήθηκε το πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π.

Στόχος των αποφάσεων είναι η άμεση εφαρμογή μέτρων που περιορίζουν τον κίνδυνο για κατοίκους και επισκέπτες, καθώς και ο σχεδιασμός στοχευμένων παρεμβάσεων για κάθε ζώνη της παραλίας σε μετέπειτα στάδιο.

«η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής...»,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι βασικές κατευθύνσεις που δόθηκαν αφορούν την αποστολή οδηγιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους οικείους δήμους, καθώς και τον προγραμματισμό πρόσθετων, συγκεκριμένων μέτρων ανά περιοχή.

Αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής σε Περιφέρεια και δήμους.

Υιοθέτηση των συμπερασμάτων της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π.

Μελλοντική μελέτη και εφαρμογή επιπλέον τοπικών μέτρων.

Το περιστατικό στο Μύρτος συνέβη όταν τμήμα της απότομης πλαγιάς αποκολλήθηκε και μεγάλοι βράχοι μαζί με χώμα κατέληξαν στην ακτή. Η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων υπενθυμίζει την ιδιαίτερη ευαλωτότητα συγκεκριμένων παραθαλάσσιων τμημάτων του νησιού, όπου τα απότομα πρανή και η γεωλογική δομή δημιουργούν συνεχές ρίσκο κατολισθήσεων.

Απόφαση Περιγραφή Οδηγίες Άμεση αποστολή και εφαρμογή σε Περιφέρεια και Δήμους Υιοθέτηση Εφαρμογή των εισηγήσεων του Ο.Α.Σ.Π. Περαιτέρω μέτρα Μελέτη και στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή

Για τους κατοίκους και τους τουρίστες της Κεφαλονιάς, οι άμεσες συνέπειες είναι πρακτικές: οι τοπικές αρχές θα λάβουν και θα εφαρμόσουν οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση στην παραλία, την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, την εφαρμογή ζωνών αποκλεισμού και τον έλεγχο επικίνδυνων τμημάτων των πρανών. Σημαντικό είναι ότι τυχόν προσωρινές απαγορεύσεις ή περιορισμοί στην πρόσβαση θα έχουν στόχο την αποφυγή κινδύνων για ανθρώπινες ζωές.

Η παρακολούθηση της κατάστασης συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να συνεργαστούν με γεωλόγους και τεχνικές υπηρεσίες για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Η τοπική κοινωνία πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για τυχόν περιορισμούς στην κυκλοφορία ή την προσπέλαση παραλιών, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο.

Με δεδομένη την ευαισθησία του θέματος, οι πολίτες συστήνεται να αποφεύγουν τη στάθμευση και τη συγκέντρωση κοντά σε απότομες διαμορφώσεις του εδάφους και να τηρούν τις ενδείξεις και τις υποδείξεις των αρχών. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων αναμένεται να καθορίσει και το επόμενο πλαίσιο δράσης για την ασφάλεια των παραλιών στην Κεφαλονιά.

Η εξέλιξη της εφαρμογής των αποφάσεων και τυχόν τοπικές παρεμβάσεις θα ανακοινώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες και εκτιμήσεις.