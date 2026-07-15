Αποχώρησε με το «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» το F-16 που είχε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο

Μεταφέρθηκε στο λιμάνι και επιβιβάστηκε στο πλοίο της Levante Ferries λίγες ώρες τα ξημερώματα: έξι ημέρες μετά την αναγκαστική προσγείωση, το F-16 που είχε προσγειωθεί στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε συνοδεία αστυνομίας, λιμενικού και στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεταφορά και επιβίβαση στο πλοίο — τι έγινε στο νησί

Λίγο πριν τις 02:10 τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, το militaire αεροσκάφος τύπου F-16 που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο την Πέμπτη 8 Ιουλίου, αναχώρησε από το νησί. Το αεροσκάφος μπήκε στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» της Levante Ferries στο λιμάνι της Ζακύνθου και απέπλευσε, έπειτα από επιχείρηση απομάκρυνσης και αποσυναρμολόγησης.

Ο πιλότος είχε αποβιώσει την ημέρα του περιστατικού χωρίς τραυματισμό και από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας ανέλαβε τη διαχείριση του αεροσκάφους. Την ίδια ημέρα της προσγείωσης το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον διάδρομο προσγείωσης σε μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες, ενώ τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε η αποσυναρμολόγηση των πτερύγων ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του.

Συνοδείες και αρμόδιες αρχές στην επιχείρηση

Κατά τη μεταφορά και την επιβίβαση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στελέχη από τις τοπικές και στρατιωτικές αρχές, με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, συνοδεία παρείχαν:

Αστυνομία

Λιμεναρχείο

Υψηλόβαθμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας

Από την τοπική διοίκηση: ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γ. Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κ. Κόκορης και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δ. Αδαμόπουλος

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου

Η κινητοποίηση των παραπάνω φορέων ήταν απαραίτητη τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για τη ρύθμιση της κίνησης στο λιμάνι και των σχετικών διαδικασιών φόρτωσης του αεροσκάφους.

Χρονολόγιο του περιστατικού

Ημερομηνία Γεγονός 8 Ιουλίου Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος βγήκε σώος. 8 Ιουλίου (τη νύχτα) Απομάκρυνση από τον διάδρομο προσγείωσης μετά από εργασίες πολλών ωρών. 15 Ιουλίου, 02:10 Επιβίβαση στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» και απόπλους από το λιμάνι της Ζακύνθου.

Η διαδικασία της απομάκρυνσης περιελάμβανε κατάλληλη αποσυναρμολόγηση, ώστε το αεροσκάφος να μεταφερθεί με ασφάλεια στη θαλάσσια μεταφορά. Οι εργασίες είχαν ως προτεραιότητα την αποφυγή καθυστερήσεων στις λειτουργίες του αεροδρομίου και την ασφάλεια των τοπικών κατοίκων και επισκεπτών.

Τι σημαίνει για το νησί

Η απομάκρυνση του αεροσκάφους σηματοδοτεί την επάνοδο της κανονικότητας στη λειτουργία του αεροδρομίου, μετά από ένα γεγονός που είχε προκαλέσει αυξημένη κινητοποίηση υπηρεσιών και ενδιαφέρον των κατοίκων. Η συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών, λιμενικών και δημοτικών αρχών ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση της επιχείρησης χωρίς επιπλέον προβλήματα.

Για τους κατοίκους και τους φορείς του νησιού, το περιστατικό υπενθύμισε την ανάγκη συντονισμού σε έκτακτες καταστάσεις και την προτεραιότητα της ασφάλειας στις μεταφορές και τις υποδομές.