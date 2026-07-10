Κατολίσθηση στον Μύρτο: βράχοι και χώμα κατέληξαν στην παραλία χωρίς τραυματισμούς

Κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς πάνω από την παραλία Μύρτος κατέγραψε βίντεο σε social media. Στο σημείο υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στιγμιότυπο κατολίσθησης στην παραλία Μύρτος

Κατολίσθηση σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς πάνω από την παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς προκάλεσε αναστάτωση και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε σε social media. Στο υλικό φαίνονται μεγάλοι βράχοι και χώμα να αποκολλώνται από το πρανές και να καταλήγουν στην ακτή, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης για λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στη συγκεκριμένη στιγμή στην παραλία υπήρχαν λουόμενοι, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σημειώνεται ότι στο σημείο υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που ενημερώνουν επισκέπτες και κατοίκους για τον κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων.

"Μια συνηθισμένη μέρα στο νησί.. 🇬🇷😎 #kefalonia #myrtosbeach #greece #rocks"

Το περιστατικό έφερε πάλι στην επιφάνεια την ευπάθεια των απότομων πρανών της περιοχής, όπου στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα φαινόμενα. Η παρουσία σήμανσης υποδεικνύει ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν επισημάνει τον κίνδυνο, ωστόσο η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής από επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού.

Τοποθεσία: παραλία Μύρτος, Κεφαλονιά.

παραλία Μύρτος, Κεφαλονιά. Φαινόμενο: αποκόλληση βράχων και χώματος από το πρανές προς την παραλία.

αποκόλληση βράχων και χώματος από το πρανές προς την παραλία. Τραυματισμοί: δεν έχουν αναφερθεί.

δεν έχουν αναφερθεί. Μέτρα ασφαλείας: υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες στην περιοχή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Η περιοχή του Μύρτου είναι δημοφιλής και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό λουόμενων τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, τα απότομα πρανή και το ποικιλόμορφο γεωλογικό υπόστρωμα σημαίνουν αυξημένη πιθανότητα αποκολλήσεων, ειδικά μετά από περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ή σεισμικής δραστηριότητας. Για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών συνιστώνται τα ακόλουθα:

Να τηρούνται οι προειδοποιητικές πινακίδες και να αποφεύγεται η παραμονή κοντά στα απότομα πρανή.

Σε περίπτωση έντονης σεισμικής δραστηριότητας ή μετά από μεγάλη βροχόπτωση, να αποφεύγεται η πρόσβαση στις ζώνες κάτω από επικλινή πρανή.

Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ξενοδοχεία, ταβέρνες, επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού) να ενημερώνουν τους επισκέπτες για τον κίνδυνο και τη σχετική σήμανση.

Επόμενα βήματα και αρμοδιότητες

Η καταγραφή μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επιταχύνει την ενημέρωση, αλλά δεν υποκαθιστά την επίσημη αξιολόγηση από τεχνικούς και φορείς. Είναι αναγκαία η παρέμβαση των τοπικών υπηρεσιών για έλεγχο της σταθερότητας των πρανών και, αν χρειάζεται, η λήψη μέτρων όπως η σήμανση, ο περιορισμός πρόσβασης σε επικίνδυνα σημεία και ενδεχομένως τεχνικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση ή προστασία.

Στοιχείο Κατάσταση Τοποθεσία Μύρτος, Κεφαλονιά Πηγή αναφοράς Βίντεο σε social media (@tinabest2005) Τραυματισμοί Δεν έχουν αναφερθεί Υπάρχουσα σήμανση Ναι, προειδοποιητικές πινακίδες

Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής θα παρακολουθούν τυχόν επίσημες ανακοινώσεις από τις δημοτικές υπηρεσίες και την πολιτική προστασία. Η ενημέρωση και η προσοχή παραμένουν τα βασικά εργαλεία πρόληψης, καθώς τέτοια φαινόμενα μπορούν να επαναληφθούν σε ευάλωτα γεωμορφολογικά σημεία.