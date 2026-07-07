Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής στίβου μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών

Σε προσωρινή κράτηση οδηγήθηκε προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά, κατηγορούμενος για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και αφορά συνολικά τέσσερα κορίτσια 14–17 ετών.

Προφυλάκιση με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα

Σε καθεστώς προσωρινής κράτησης τέθηκε προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά, κατόπιν απόφασης που ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, ύστερα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενόχληση σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σύμφωνα με τις αρχές, η υπόθεση αφορά 4 κορίτσια ηλικίας 14 έως 17 ετών.

Η αφετηρία της έρευνας: μία κλήση στο 1056

Η διερεύνηση ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, όταν μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και μετέφερε καταγγελία για παρενόχληση σε προπονητικό χώρο στο νησί. Η αναφορά δεν περιορίστηκε στο δικό της παιδί, αλλά περιέγραψε περιστατικά που, κατά τα λεγόμενά της, αφορούσαν και άλλες συναθλήτριες. Παράλληλα, επισημάνθηκε άσκηση σωματικής βίας σε μορφή «σφαλιάρων» ως «τιμωρία» για λανθασμένες ασκήσεις, στοιχείο που αξιολογείται από τις αρχές.

Τι κατέθεσαν οι οργανώσεις παιδικής προστασίας

Στη δημόσια συζήτηση μπήκε και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος επιβεβαίωσε ότι έλαβε την κλήση και διασύνδεσε την καταγγέλλουσα με τις αρμόδιες αρχές. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, περιέγραψε το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στον χώρο προπόνησης:

«Αυτός ο κύριος, τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, όπως τις έλεγε, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον νοσηρό».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προηγήθηκε προσπάθεια επικοινωνίας με την αρμόδια εισαγγελική αρχή, χωρίς τότε να κατατεθεί επώνυμη αναφορά, με στόχο —όπως αναφέρθηκε— την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Μήνες αργότερα, γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού ζήτησαν επιπλέον υποστήριξη από τον οργανισμό.

Τι σημαίνει η προφυλάκιση και ποια τα επόμενα βήματα

Η απόφαση για προφυλάκιση δείχνει ότι οι δικαστικές αρχές έκριναν πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τις καταγγελλόμενες πράξεις και λόγοι που επιβάλλουν την προσωρινή κράτηση έως τη δικαστική κρίση. Η ανάκριση συνεχίζεται, με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου, ενώ αναμένονται περαιτέρω δικονομικές ενέργειες. Η υπόθεση παραμένει εν εξελίξει και θα κριθεί στη Δικαιοσύνη.

Τοπικός αντίκτυπος στον αθλητισμό και την κοινότητα

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στους γονείς και την αθλητική κοινότητα της Κεφαλονιάς. Επανέρχονται στο προσκήνιο ζητήματα εποπτείας σε αθλητικούς συλλόγους, καθώς και η ανάγκη για σαφείς εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων, με κανάλια αναφοράς που προστατεύουν την ανωνυμία και την ψυχική υγεία των ανηλίκων. Η συνεργασία οικογενειών, προπονητών και τοπικών φορέων κρίνεται κρίσιμη, ώστε να ενισχυθούν τα πρωτόκολλα πρόληψης και να διασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον προπόνησης.

Χρονολόγιο βασικών γεγονότων

Ημερομηνία Εξέλιξη Τέλη Δεκ. 2025 Κλήση μητέρας στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για παρενόχληση και βία Μετέπειτα μήνες Επικοινωνία και άλλων γονέων με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για υποστήριξη Πρόσφατα Απολογία κατηγορουμένου και απόφαση προφυλάκισης με σύμφωνη γνώμη ανακριτή–εισαγγελέα

Χρήσιμες πληροφορίες για οικογένειες και αθλητικούς χώρους

Η έγκαιρη αναφορά περιστατικών και η πρόσβαση σε υποστήριξη μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές. Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι η γραμμή SOS 1056 λειτούργησε ως πύλη διασύνδεσης με τις διωκτικές αρχές. Για γονείς και κηδεμόνες, αλλά και για υπεύθυνους δομών νεανικού αθλητισμού, πρακτικά βήματα είναι τα εξής:

Καταγραφή και άμεση αναφορά κάθε περιστατικού που εγείρει ανησυχία, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα του παιδιού.

Επικοινωνία με εξειδικευμένες γραμμές βοήθειας και τους αρμόδιους φορείς, με δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας όταν απαιτείται.

Θέσπιση σαφών κανόνων συμπεριφοράς στους χώρους προπόνησης και τακτική ενημέρωση αθλητών και γονέων.

Η υπόθεση της Κεφαλονιάς υπενθυμίζει ότι οι μηχανισμοί αναφοράς μπορούν να ενεργοποιηθούν αποτελεσματικά όταν οι εμπλεκόμενοι αισθανθούν ασφαλείς να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Η συνέχιση της έρευνας θα αποσαφηνίσει τις συνθήκες και τις ευθύνες, ενώ η δικαστική διαδικασία θα αποδώσει την τελική κρίση.