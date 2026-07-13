Συναγερμός για τον Μύρτο: ο ΟΑΣΠ προειδοποιεί για ενδεχόμενες μεγαλύτερες κατολισθήσεις

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ προειδοποιεί ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί επιδείνωση των κατολισθήσεων στον Μύρτο, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα και συστάσεις για την ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων.

Ανησυχία μετά τις τελευταίες κατολισθήσεις

Η πρόσφατη κατολίσθηση στην παραλία του Μύρτου επανέφερε στο προσκήνιο την προτεραιότητα για την ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων της Κεφαλονιάς. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής και Σεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, δήλωσε ότι η περιοχή βρίσκεται «στα όρια του ανεκτού κινδύνου» και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μεγαλύτερων κατολισθήσεων.

«Το εύκολο είναι να κλείσουμε την παραλία... αλλά αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην Κεφαλονιά»,

Η δήλωση αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στην ανάγκη για δημόσια ασφάλεια και στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα προκύψουν από έναν μακροχρόνιο ή καθολικό αποκλεισμό της παραλίας, ιδίως ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Μέτρα που ελήφθησαν και πρακτικές οδηγίες

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, ανακοινώθηκαν μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου και την προστασία των επισκεπτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παρεμβάσεις τοπικής διοίκησης και εφαρμοσμένες οδηγίες σε έκτακτες καταστάσεις.

Μέριμνα από πλευράς των Δήμων για τον περιορισμό της προσέγγισης των επισκεπτών στα επικίνδυνα σημεία.

Άμεση απομάκρυνση των ανθρώπων από την παραλία σε περίπτωση νέας κατολίσθησης.

Κλείσιμο των παραλιών μετά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις ή έντονες βροχοπτώσεις, όταν αξιολογηθεί ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της ακτής υπάρχουν ήδη προειδοποιητικές πινακίδες που ενημερώνουν τους επισκέπτες για τον κίνδυνο κατολισθήσεων, καθώς πρόκειται για περιοχή με ιστορικό παρόμοιων φαινομένων.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η τυχόν προσωρινή ή μόνιμη περιορισμένη πρόσβαση στον Μύρτο θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις: μείωση επισκεψιμότητας, επιβάρυνση τοπικών επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τον τουρισμό και ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις πρόσβασης και ενημέρωσης. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες οφείλουν να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Από πλευράς πολιτικής προστασίας, η επόμενη φάση περιλαμβάνει συνεχείς επιθεωρήσεις του πρανούς, αξιολόγηση των συνθηκών μετά από βροχοπτώσεις και σεισμικές δονήσεις, καθώς και ενδεχόμενη ενίσχυση των μέτρων σήμανσης και απομάκρυνσης. Η τοπική κοινωνία και οι Αρχές καλούνται να συνδυάσουν την προστασία του κοινού με την ανάγκη διατήρησης του τουριστικού προϊόντος, σε ένα πλαίσιο όπου η ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα.