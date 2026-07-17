Σε δημοπράτηση έργο προσαρμογής της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Κεφαλονιά

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεφαλονιάς με προϋπολογισμό 6,19 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενη διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στο επίκεντρο η αναβάθμιση της μονάδας απορριμμάτων

Δημοπρατήθηκε από τον αρμόδιο φορέα νέο έργο για την Κεφαλονιά που αφορά στην κατασκευή έργων προσαρμογής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεφαλονιάς. Ανάδοχος της διαδικασίας είναι ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε. (ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.).

Η συνολική δαπάνη της δημοπράτησης ανέρχεται σε 6,19 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (αξία χωρίς ΦΠΑ: 4,99 εκατ. ευρώ). Η διαδικασία προβλέπεται να διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2026, με ημερομηνία δημοπράτησης την 20 Αυγούστου 2026 και αποσφράγιση προσφορών την 27 Αυγούστου 2026.

Το έργο εντάσσεται στις δημόσιες συμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτεται από την αντίστοιχη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Επιπλέον, η προκήρυξη χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η διάρκεια υλοποίησης έχει εκτιμηθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η κατασκευή των απαραίτητων έργων προσαρμογής που θα επιτρέψουν στη μονάδα να λειτουργεί σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Αναθέτουσα αρχή: ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 6,19 εκατ. ευρώ

6,19 εκατ. ευρώ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4,99 εκατ. ευρώ

4,99 εκατ. ευρώ Ημερομηνία δημοπράτησης: 20/08/2026

20/08/2026 Αποσφράγιση προσφορών: 27/08/2026

27/08/2026 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Κεφαλονιάς, η προκήρυξη σηματοδοτεί πιθανές βελτιώσεις στην επεξεργασία των απορριμμάτων, με επιπτώσεις στην καθαριότητα, στη δημόσια υγεία και στην περιβαλλοντική λειτουργία του νησιού. Η επένδυση σε υποδομές τέτοιου τύπου μπορεί επίσης να μειώσει τα λειτουργικά κόστη της διαχείρισης απορριμμάτων και να βελτιώσει τη διαχείριση οργανικών και άλλων ρευμάτων αποβλήτων.

Η εξασφάλιση κοινοτικής χρηματοδότησης υποδηλώνει ότι το έργο αξιολογήθηκε ως συμβατό με ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων. Η πρόσκληση σε ΜΜΕ ανοίγει την αγορά σε τοπικούς και περιφερειακούς προμηθευτές και εργολάβους, κάτι που μπορεί να ενισχύσει την τοπική απασχόληση κατά το στάδιο της κατασκευής.

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 6,19 εκατ. € Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) 4,99 εκατ. € Ημερομηνία δημοπράτησης 20/08/2026 Αποσφράγιση προσφορών 27/08/2026 Διάρκεια έργου 12 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε. για τα τεύχη δημοπράτησης και τα τεχνικά στοιχεία της σύμβασης. Η εξέλιξη της διαδικασίας θα καθορίσει και το χρονολόγιο για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στο νησί.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Κεφαλονιά και αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού.