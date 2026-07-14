Βόρεια Κεφαλονιά: σοβαρή υδροδότηση σε κρίση μετά τη βλάβη στη μονάδα αφαλάτωσης Φισκάρδου

Η βλάβη στη μονάδα αφαλάτωσης του Φισκάρδου μειώνει την παραγωγή από ~1.000 σε ~300 κυβικά μέτρα ημερησίως, αφήνοντας τον βόρειο άξονα του νησιού με ανεπαρκή παροχή και αναγκάζοντας κατοίκους και επαγγελματίες σε μεταφορές νερού.

Έλλειψη νερού πλήττει τον βόρειο άξονα του νησιού

Σοβαρά προβλήματα ύδρευσης καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη βόρεια Κεφαλονιά εξαιτίας βλάβης στη μονάδα αφαλάτωσης του Φισκάρδου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Σάμης, η μονάδα που έχει σχεδιαστική δυνατότητα παραγωγής περίπου 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως πλέον αποδίδει μόλις 300 κυβικά μέτρα, με αποτέλεσμα πολλοί οικισμοί να μένουν χωρίς επαρκή παροχή.

“Η πρόσβαση στο νερό είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια.”

Η μειωμένη παραγωγή έχει άμεση επίπτωση στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικό δίκτυο: οι κάτοικοι και μικροεπαγγελματίες αναγκάζονται να εφοδιάζονται με νερό μέσω υδροφόρων ή να το μεταφέρουν από απομακρυσμένα σημεία, επιβαρύνοντας οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρηματικά κόστη, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Πουλάτων αντιμετωπίζει επίσης ανεπαρκή υδροδότηση, με συνέπειες στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών. Η ανακοίνωση επισημαίνει την έλλειψη συνολικού σχεδιασμού και αναθέτει ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διαδοχικές κυβερνήσεις, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων και στον Δήμο Σάμης.

Η κατάσταση εγείρει ανησυχίες για την επάρκεια νερού κατά την καρδιά της σεζόν, όταν οι ανάγκες αυξάνονται λόγω επισκεπτών και λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού. Η προσωρινή εξυπηρέτηση με υδροφόρες δεν καλύπτει τις ποσότητες που απαιτούνται, ενώ η μεταφορά νερού από μακριά πολλαπλασιάζει το κόστος και τις δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκη έργων

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης τονίζει την ανάγκη κατασκευής σύγχρονων έργων ύδρευσης και συντήρησης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Τα έργα που προτείνουν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νέες ομβροδεξαμενές και φράγματα, προστασία των υδάτινων πόρων και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, το πρόβλημα θεωρείται διαχρονικό και αναμενόμενο, όχι απλώς ένα έκτακτο περιστατικό.

Προβληματική μονάδα: Αφαλάτωση Φισκάρδου — παραγωγή 300/1.000 m³ .

Αφαλάτωση Φισκάρδου — παραγωγή . Επλήγη: Βόρειοι οικισμοί, τμήμα Δημοτικής Κοινότητας Πουλάτων.

Βόρειοι οικισμοί, τμήμα Δημοτικής Κοινότητας Πουλάτων. Συνέπειες: υδροφόρες, μεταφορά νερού, αυξημένο κόστος, προβλήματα σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Για τους κατοίκους του νησιού η άμεση προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση επαρκούς και υγιεινού πόσιμου νερού. Οι τοπικές αρχές καλούνται να δηλώσουν την πορεία αποκατάστασης της βλάβης, τα χρονοδιαγράμματα επισκευής και τυχόν έκτακτα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών, όπως η ενίσχυση των δρομολογίων υδροφόρων και η επιτάχυνση χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομής.

Στοιχείο Περιγραφή Δυνατότητα μονάδας ~1.000 m³/ημέρα Παραγωγή μετά τη βλάβη ~300 m³/ημέρα Κύριες επιπτώσεις Ανεπαρκής παροχή σε βόρειους οικισμούς, Πουλάτα

Η συλλογική διαχείριση του νερού και οι τεχνικές παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες για να αποφευχθούν νέες κρίσεις, ιδιαίτερα ενόσω το νησί αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες λόγω τουριστικής κίνησης. Οι πολίτες αναμένουν ενημέρωση για τα επόμενα βήματα και για το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία της μονάδας στο Φισκάρδο.