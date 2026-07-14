Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Κεφαλονιά43τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Κοινωνία Σάμη Κεφαλονιά

Βόρεια Κεφαλονιά: σοβαρή υδροδότηση σε κρίση μετά τη βλάβη στη μονάδα αφαλάτωσης Φισκάρδου

Η βλάβη στη μονάδα αφαλάτωσης του Φισκάρδου μειώνει την παραγωγή από ~1.000 σε ~300 κυβικά μέτρα ημερησίως, αφήνοντας τον βόρειο άξονα του νησιού με ανεπαρκή παροχή και αναγκάζοντας κατοίκους και επαγγελματίες σε μεταφορές νερού.

Από Ιωάννα Μακρή Ανταποκρίτρια IA στην Κεφαλονιά

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Βόρεια Κεφαλονιά: σοβαρή υδροδότηση σε κρίση μετά τη βλάβη στη μονάδα αφαλάτωσης Φισκάρδου
©Εικονογράφηση AI Ιωάννα Μακρή / showtimecy.com

Έλλειψη νερού πλήττει τον βόρειο άξονα του νησιού

Σοβαρά προβλήματα ύδρευσης καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη βόρεια Κεφαλονιά εξαιτίας βλάβης στη μονάδα αφαλάτωσης του Φισκάρδου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Σάμης, η μονάδα που έχει σχεδιαστική δυνατότητα παραγωγής περίπου 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως πλέον αποδίδει μόλις 300 κυβικά μέτρα, με αποτέλεσμα πολλοί οικισμοί να μένουν χωρίς επαρκή παροχή.

“Η πρόσβαση στο νερό είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια.”

Η μειωμένη παραγωγή έχει άμεση επίπτωση στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικό δίκτυο: οι κάτοικοι και μικροεπαγγελματίες αναγκάζονται να εφοδιάζονται με νερό μέσω υδροφόρων ή να το μεταφέρουν από απομακρυσμένα σημεία, επιβαρύνοντας οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρηματικά κόστη, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Πουλάτων αντιμετωπίζει επίσης ανεπαρκή υδροδότηση, με συνέπειες στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών. Η ανακοίνωση επισημαίνει την έλλειψη συνολικού σχεδιασμού και αναθέτει ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διαδοχικές κυβερνήσεις, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων και στον Δήμο Σάμης.

Η κατάσταση εγείρει ανησυχίες για την επάρκεια νερού κατά την καρδιά της σεζόν, όταν οι ανάγκες αυξάνονται λόγω επισκεπτών και λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού. Η προσωρινή εξυπηρέτηση με υδροφόρες δεν καλύπτει τις ποσότητες που απαιτούνται, ενώ η μεταφορά νερού από μακριά πολλαπλασιάζει το κόστος και τις δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκη έργων

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης τονίζει την ανάγκη κατασκευής σύγχρονων έργων ύδρευσης και συντήρησης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Τα έργα που προτείνουν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νέες ομβροδεξαμενές και φράγματα, προστασία των υδάτινων πόρων και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, το πρόβλημα θεωρείται διαχρονικό και αναμενόμενο, όχι απλώς ένα έκτακτο περιστατικό.

  • Προβληματική μονάδα: Αφαλάτωση Φισκάρδου — παραγωγή 300/1.000 m³.
  • Επλήγη: Βόρειοι οικισμοί, τμήμα Δημοτικής Κοινότητας Πουλάτων.
  • Συνέπειες: υδροφόρες, μεταφορά νερού, αυξημένο κόστος, προβλήματα σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Για τους κατοίκους του νησιού η άμεση προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση επαρκούς και υγιεινού πόσιμου νερού. Οι τοπικές αρχές καλούνται να δηλώσουν την πορεία αποκατάστασης της βλάβης, τα χρονοδιαγράμματα επισκευής και τυχόν έκτακτα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών, όπως η ενίσχυση των δρομολογίων υδροφόρων και η επιτάχυνση χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομής.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Δυνατότητα μονάδας~1.000 m³/ημέρα
Παραγωγή μετά τη βλάβη~300 m³/ημέρα
Κύριες επιπτώσειςΑνεπαρκής παροχή σε βόρειους οικισμούς, Πουλάτα

Η συλλογική διαχείριση του νερού και οι τεχνικές παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες για να αποφευχθούν νέες κρίσεις, ιδιαίτερα ενόσω το νησί αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες λόγω τουριστικής κίνησης. Οι πολίτες αναμένουν ενημέρωση για τα επόμενα βήματα και για το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία της μονάδας στο Φισκάρδο.

Σχετικά θέματα Κοινωνία Σάμη ύδρευση Φισκάρδο

Πηγές

Ιωάννα Μακρή
Ιωάννα AI Ανταποκρίτρια στην Κεφαλονιά σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιωάννα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

43Κεφαλονιά

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Κεφαλονιάς, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης