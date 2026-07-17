Το Φεστιβάλ «Κύματα» επιστρέφει στην Κεφαλονιά με διαγωνιστικό πρόγραμμα και υποβολές μέχρι 21/7

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» θα πραγματοποιηθεί στον Θαλασσόμυλο Αργοστολίου από 21 έως 30 Αυγούστου 2026, με διαγωνιστικό τμήμα για ταινίες μικρού μήκους και βραβεία κοινής κριτικής και κοινού.

Επιστροφή του φεστιβάλ στον Θαλασσόμυλο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στην Κεφαλονιά και θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 21 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στον πολιτιστικό χώρο του Θαλασσόμυλου στο Αργοστόλι. Η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως σταθερό καλοκαιρινό γεγονός του νησιού, με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φεστιβάλ επεκτείνει και φέτος την πρόσκλησή του προς τους δημιουργούς να υποβάλουν τις ταινίες τους ηλεκτρονικά. Η περίοδος υποβολών είναι ήδη σε εξέλιξη και η τελική προθεσμία, μετά από παράταση, έχει οριστεί ως 21 Ιουλίου 2026. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τις αναλυτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής.

Διαγωνιστικό τμήμα: κατηγορίες και βραβεία

Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρίσκεται το Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών Μικρού Μήκους, που περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες:

Ταινίες μυθοπλασίας (έως 30 λεπτά ).

). Ταινίες ντοκιμαντέρ (έως 30 λεπτά ).

). Ταινίες animation (έως 20 λεπτά).

Για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο και 3ο), ενώ επιπλέον προβλέπονται βραβεία κοινού για κάθε κατηγορία. Τα έργα που θα επιλεγούν θα προβληθούν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ και θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή και το κοινό.

Κατηγορία Μέγιστη Διάρκεια Βραβεία Μυθοπλασία 30 λεπτά 1ο, 2ο, 3ο + βραβείο κοινού Ντοκιμαντέρ 30 λεπτά 1ο, 2ο, 3ο + βραβείο κοινού Animation 20 λεπτά 1ο, 2ο, 3ο + βραβείο κοινού

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η φιλοξενία του φεστιβάλ στο Αργοστόλι αποτελεί ευκαιρία προβολής για το νησί και προσέλκυσης επισκεπτών εκτός του επιπέδου του τυπικού τουρισμού. Η παρουσία δημιουργών, επαγγελματιών του κινηματογράφου και κοινού αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική ζωή της πόλης και να δώσει ανάσες σε επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας κατά την προβολόμενη περίοδο.

Επιπλέον, το διαγωνιστικό σκέλος δίνει βήμα σε νέους δημιουργούς που επιθυμούν να παρουσιάσουν το έργο τους σε διεθνές ακροατήριο, όπως έχει συμβεί και στις προηγούμενες διοργανώσεις. Στην ανακοίνωση της διοργάνωσης αναφέρεται ο Μαρίνος Σκλαβουνάκης ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του φεστιβάλ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τις προδιαγραφές υποβολής και την προθεσμία της 21/7/2026 για να συμπεριληφθούν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα.

Για κατοίκους και φορείς της Κεφαλονιάς, το φεστιβάλ προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής ως εθελοντές, θεατές και συνεργαζόμενοι φορείς, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινότητας με διεθνείς πολιτιστικές πρωτοβουλίες.