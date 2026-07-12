Σε επιφυλακή η Κεφαλονιά μετά τις κατολισθήσεις στη παραλία Μύρτου

Συνεδρίασε έκτακτα η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Π. για τις πρόσφατες κατολισθήσεις στον Μύρτο. Αποφασίστηκε η υιοθέτηση των εισηγήσεων και η αποστολή οδηγιών προς Περιφέρεια και Δήμους.

Συνεδρίαση για την ασφάλεια του κοινού

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης τίθεται η Κεφαλονιά μετά τις πρόσφατες κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν στην παραλία του Μύρτου. Σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα 11 Ιουλίου 2026, η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π. έθεσε υπό αξιολόγηση τα ευρήματα για τα κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή.

Τη σύγκληση της συνεδρίασης πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο ήταν η επεξεργασία του πορίσματος της επιστημονικής ομάδας του Ο.Α.Σ.Π. και η λήψη αποφάσεων για την προστασία του κοινού.

Κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης αποφασίστηκε η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής και η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους αρμόδιους Δήμους του νησιού. Παράλληλα προβλέπεται η μελέτη και εφαρμογή επιπλέον συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ημερομηνία συνεδρίασης: 11 Ιουλίου 2026

11 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία του φαινομένου: παραλία Μύρτου, Κεφαλονιά

παραλία Μύρτου, Κεφαλονιά Φορείς που συμμετείχαν: Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Π., ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Η απόφαση για την αποστολή οδηγιών προς τοπικές αρχές συνεπάγεται άμεσες ενέργειες συντονισμού με τις δημοτικές υπηρεσίες και την περιφέρεια, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της προσβασιμότητας στις παραλίες, την τοποθέτηση ενημερωτικών σημάνσεων και, όπου απαιτείται, την προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης σε ευάλωτες ζώνες.

Θέμα Ενέργεια Κατολισθήσεις Μύρτου Υιοθέτηση επιστημονικών εισηγήσεων Τοπικές αρχές Αποστολή οδηγιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στους Δήμους Μελλοντικά μέτρα Μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων

Για κατοίκους και επαγγελματίες του τουρισμού στην Κεφαλονιά, οι αποφάσεις σηματοδοτούν αυξημένη συνεργασία με την πολιτική προστασία και πιθανές βραχυπρόθεσμες αλλαγές στη διαχείριση των παραλιών. Είναι κρίσιμο να τηρούνται οι οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών και να αποφεύγεται η παραμονή σε περιοχές που χαρακτηρίζονται επισφαλείς από τα επιστημονικά πορίσματα.

Η επιφυλακή και ο συντονισμός μεταξύ κεντρικών και τοπικών φορέων αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση κινδύνου για το κοινό. Η εφαρμογή των εισηγήσεων της επιτροπής και οι επόμενες ενέργειες των τοπικών αρχών θα παρακολουθούνται στενά από τους κατοίκους και τις υπηρεσίες του νησιού.