Δύο θάνατοι από πνιγμό σε 24 ώρες — ένα περιστατικό στην Κεφαλονιά

Δύο τουρίστες έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά πνιγμού μέσα σε ένα 24ωρο, με το ένα να συμβαίνει στην Κεφαλονιά στην περιοχή «Πλατύς Γιαλός». Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και έχουν διατάξει νεκροψία-νεκροτομή.

Επικαιρότητα και τοπικές επιπτώσεις

Δύο θάνατοι από πνιγμό καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε νησιά του Ιονίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Στην Κεφαλονιά, ένας 54χρονος Γερμανός που βρισκόταν σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας έχασε τις αισθήσεις του ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή «Πλατύς Γιαλός». Παρά τη μεταφορά του στην ακτή με ιδιωτικό ταχύπλοο και τη διακομιδή με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην άλλη περίπτωση, στη Λευκάδα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 46χρονος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του τουριστικού αγκυροβολίου στη Βασιλική και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος.

Διερεύνηση και ιατροδικαστικές ενέργειες

Για τα δύο περιστατικά έχει αναληφθεί προανάκριση από τα αρμόδια λιμενικά τμήματα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια των θανάτων.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Τα επεισόδια υπενθυμίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης για την ασφάλεια στη θάλασσα, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπου αυξάνεται η κίνηση λουόμενων τους θερινούς μήνες. Οι τοπικές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως τουριστικά σκάφη εμπλέκονται άμεσα στην παροχή βοήθειας και στη διαδικασία διακομιδής —παράγοντες κρίσιμοι για την έκβαση παρόμοιων περιστατικών.

Ενέργειες αρχών: προανάκριση από Λιμεναρχεία και εντολή νεκροψίας-νεκροτομής.

προανάκριση από Λιμεναρχεία και εντολή νεκροψίας-νεκροτομής. Διακομιδή: στην Κεφαλονιά χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικό ταχύπλοο και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

στην Κεφαλονιά χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικό ταχύπλοο και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ. Τοπικός αντίκτυπος: ανησυχία για την ασφάλεια λουόμενων και ανάγκη ενημέρωσης τουριστών.

Σύντομος πίνακας περιστατικών

Νησί Ηλικία/υπηκοότητα Περιοχή Έκβαση Κεφαλονιά 54 ετών / Γερμανός Πλατύς Γιαλός Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο — διαπιστώθηκε θάνατος Λευκάδα 46 ετών / Ρουμάνος Τουριστικό αγκυροβόλιο Βασιλικής Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του — διαπιστώθηκε θάνατος

Οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται για να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια των δύο τραγωδιών. Τα αποτελέσματα των νεκροψιών-νεκροτομών αναμένονται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στους θανάτους και θα καθοδηγήσουν τυχόν περαιτέρω διοικητικές ή ποινικές ενέργειες.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, η υπόθεση επισημαίνει την αξία της πρόληψης, της σωστής σήμανσης επικίνδυνων σημείων και της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων του θαλάσσιου τουρισμού και των σωστικών υπηρεσιών.